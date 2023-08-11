Як повернути м'якість старим кухонним рушникам: дієві поради

UAportal підготував поради, які пропонують практичні способи повернути м'якість старим кухонним рушникам. Дотримуючись цих порад, ви зможете освіжити свої рушники і знову насолоджуватися їхнім використанням.

Замочування в оцті

Один із ефективних способів відновити м'якість старих кухонних рушників – замочити їх в оцті. Наповніть тазик або раковину теплою водою і додайте одну склянку білого оцту. Занурте рушники в розчин і залиште замочуватися приблизно на 30 хвилин. Оцет допомагає розщепити будь-які залишки або накопичення. Після замочування рушники слід ретельно прополоскати і випрати, як зазвичай.

Добавка харчової соди

Ще один корисний прийом, додавання харчової соди в процес прання. Почніть з додавання звичайного миючого засобу у пральну машину, а потім насипте зверху півсклянки харчової соди. Харчова сода діє як природний пом'якшувач тканини, усуваючи неприємні запахи і залишаючи свіжість.

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Не перевантажуйте сушильну машину

Щоб зберегти м'якість кухонних рушників, важливо уникати перевантаження сушарки. Коли рушники переповнені, їм не вистачає місця, щоб рухатися і розпушуватися. Це може призвести до того, що рушники стануть жорсткими і грубими. Натомість якщо сушити рушники меншим завантаженням, вони матимуть достатньо місця для того, щоб згорнутися і відновити свою м'якість.

Відмовтеся від кондиціонерів для білизни

Хоча кондиціонери-ополіскувачі можуть здатися зручним варіантом, насправді вони можуть залишати сліди на кухонних рушниках, роблячи їх менш поглинаючими та зменшуючи їхню м'якість. Натомість краще обрати натуральні альтернативи, згадані вище, або просто відмовитися від ополіскувача взагалі. Рушники все одно будуть м'якими та пухнастими без жодних додаткових хімічних речовин чи залишків.

Нагадаємо, ми розповіли, чому при пранні рушників не варто використовувати кондиціонери для білизни.

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