Які речі не можна позичати: Забобони

Що не можна брати або давати в борг за прикметами

Позичання певних речей іншим може розглядатися як несприятливий вчинок. UAportal розповідає про п'ять речей, які, за загальним переконанням, можуть призвести до негативних наслідків, якщо їх позичити або взяти в борг:

Вважається, що одяг несе в собі енергетику та ауру людини, яка його носить. Тому не рекомендується позичати одяг особам, щодо яких є сумніви. Щоб обійти це повір'я, слід надати невелику компенсацію або запропонувати заплатити за річ як альтернативу.

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Згідно з повір'ям, якщо позичити у когось сіль, це може привернути небажані проблеми в коханні, фінансах чи кар'єрі. Коли виникають ситуації, коли не можна уникнути позичання солі, слід спробувати утриматися від оформлення позики як боргу або вимоги її повернення.

Столові прилади та посуд часто зберігають енергетику та атмосферу дому і сім'ї. Вважається, що коли хтось позичає ці предмети, він також несвідомо ділиться частиною власного щастя.

Віники та мітли історично слугували потужним інструментом для фізичного та духовного очищення. Наші предки використовували їх для прибирання не лише сміття, але й негативної енергії. Якщо позичити свій віник комусь іншому, мимоволі можна позбавити себе його захисних властивостей і накликати біду у свій дім.

Хліб зазвичай асоціюється з різними ритуалами та символічними значеннями. Хоча добровільно давати хліб не забороняється, рекомендується не пропонувати останній шматок. Забобони припускають, що віддання останнього шматка може призвести до фінансових труднощів або бідності.

Раніше ми писали про те, які прикмети та забобони пов'язані з приходом гостей, та чому люди бажають здоров'я, коли інші люди чхають.

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