Кератин для волосся: що важливо знати перед процедурою

Процедури з використанням кератину для волосся стали популярними в салонах краси, оскільки вони можуть надати волоссю гладкості та блиску. Однак є як плюси, так і мінуси таких процедур. Про деякі з них розповість UAportal.

Переваги

Поліпшення текстури волосся. Процедури з кератином можуть надати волоссю гладкості та зробити його більш слухняним.

Усунення пухнастості й кучерявості волосся. Кератинові процедури можуть знизити пухнастість і полегшити укладання волосся.

Зволоження волосся. Кератин може допомогти зволожити волосся і відновити пошкоджені ділянки.

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Довгостроковий результат. Результати кератинової процедури можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від типу волосся і догляду.

Недоліки

Хімічні компоненти. Багато кератинових процедур містять хімічні компоненти, такі як формальдегід, які можуть спричиняти алергічні реакції та негативно впливати на здоров'я.

Шкідливі пари. Процедури, що містять формальдегід, можуть виділяти пари, які можуть бути шкідливими для здоров'я, особливо за умови недостатньої вентиляції.

Висока вартість. Процедури з кератином можуть бути досить дорогими, і для підтримки ефекту вам може знадобитися регулярне відвідування салону.

Втрата об'єму. Деякі люди можуть помітити, що кератинові процедури зменшують об'єм і текстуру волосся, роблячи його менш пухнастим.

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