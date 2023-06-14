Найкращі фантастичні фільми останніх років років: пориньте у пригоду

Серед різних жанрів фільмів особливе місце у серцях глядачів завжди займали фільми-фентезі. UAportal підготував п'ять найкращих фільмів у жанрі фентезі, які були випущені у період з 2018 по 2021 рік.

Фантастичні тварюки: Злочини Грін-де-Вальда

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Фентезі/Пригоди

Країна: Велика Британія/США; Тривалість: 134 хвилини; Рік: 2018

Продюсер: Девід Гейман

Фільм був номінований на кілька нагород, включаючи премію "Оскар" за найкращий дизайн та премію BAFTA за найкращі спеціальні візуальні ефекти.

Фільм розповідає про пригоди Ньюта Скамандера, який намагається завадити планам темного чарівника Геллерта Гріндельвальда, який бажає панувати над немагічними істотами.

Аладдін

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Фентезі/Мюзикл

Країна: США; Тривалість: 128 хвилин; Рік: 2019

Продюсер: Ден Лін

Фільм отримав премію "Оскар" за найкращу оригінальну пісню і був номінований за найкращий дизайн костюмів, найкращий дизайн постановки та найкращу оригінальну партитуру.

Аладдін, вуличний бродяга, закохується в принцесу Жасмин і використовує чарівну лампу, щоб стати принцом і завоювати її серце, але йому доводиться боротися зі злим чаклуном Джафаром.

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Мулан

Рейтинг IMDB: 5.6/10

Жанр: Фентезі/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 115 хвилин; Рік: 2020

Продюсер: Джейсон Рід

Фільм був номінований на 93-ю премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти.

Мулан, юна китайська діва, переодягається у чоловіка-воїна, щоб урятувати свого батька від призову до армії для боротьби з вторгненням гунів.

Чудо-жінка 1984

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Фентезі

Країна: США/Велика Британія/Іспанія; Тривалість: 151 хвилина; Рік: 2020

Продюсер: Чарльз Ровен

Фільм був номінований за найкращий дизайн костюмів та найкращий грим та зачіску на 93-й церемонії вручення премії "Оскар".

Діана Принцеса, також відома як Чудо-жінка, протистоїть двом новим грізним ворогам: Максом Лордом та Гепардом, одночасно вирішуючи проблему повернення свого минулого кохання, Стіва Тревора.

Райя та останній дракон

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Фентезі/Пригоди

Країна: США; Тривалість: 107 хвилин; Рік: 2021

Продюсер: Оснат Шурер

Фільм переміг у номінації "Найкращий анімаційний фільм" на 93-й церемонії вручення премії "Оскар".

Райя, самотня войовниця, має розшукати останнього дракона, щоб урятувати свій світ від злої сили, відомої як Друун.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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