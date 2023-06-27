Найкращі комедії середини 2000-х років: обов'язково піднімуть вам настрій
UAportal підготував список із п'яти кращих комедійних фільмів, знятих у період 2004-2006 років, які ви повинні подивитися ще раз. Від розумних жартів до комічних сцен комедійні фільми можуть змусити нас сміятися до сліз.
паскудні дівчиська
Рейтинг IMDB: 7/10
Жанр: Комедія, Підлітки
Країна: США, Канада
Тривалість: 1год 37хв
Рік: 2004
Продюсер: Лорн Майклз
Кеді Херон – нова учениця середньої школи Норт Шор, яка потоваришувала з групою популярних дівчаток, відомих як "Пластик". Намагаючись влитися у їхні лави, вона усвідомлює токсичність їхніх стосунків і змушена орієнтуватися у складному світі шкільного середовища.
Непрохані гості
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 59хв
Рік: 2005
Продюсер: Пітер Абрамс, Роберт Л. Леві
Джон та Джеремі – посередники при розлученні, які влаштовують весілля, щоб познайомитися з жінками. Прийшовши на весілля дочки міністра фінансів, вони одержують більше, ніж очікували. Джон закохується в сестру нареченої, Клер, і має розібратися у їхніх складних стосунках.
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Сорокарічний незайманий
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Комедія, Романтика
Країна: США
Тривалість: 1год 56хв
Рік: 2005
Продюсер: Джадд Апатоу
Енді Стіцер – 40-річний чоловік, який ніколи не мав сексу. Коли його друзі дізнаються про це, вони вирішують допомогти йому втратити цноту. Принагідно Енді знайомиться з Тріш, матір'ю-одиначкою, яка керує місцевим магазином. У міру розвитку їхніх відносин Енді дізнається про кохання та важливість чесності у відносинах.
Ріккі Боббі: Король дороги
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Комедія, Спорт
Країна: США
Тривалість: 1год 48хв
Рік: 2006
Продюсер: Джадд Апатоу
Ріккі Боббі – успішний гонщик NASCAR, який знаходиться на вершині своєї гри. Але коли на сцену виходить новий гонщик, світ Рікі перевертається з ніг на голову. За допомогою свого вірного друга Кела Ріккі має знайти спосіб повернути собі впевненість та завоювати своїх шанувальників.
Борат
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Комедія
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 1год 24хв
Рік: 2006
Продюсер: Саша Барон Коен
Борат Сагдієв – журналіст із Казахстану, який вирушає до США, щоб зняти документальний фільм про американську культуру. По дорозі він зустрічає різних людей і викриває їх забобони і невігластво. Подорожуючи країною, Борат дізнається про складнощі американського суспільства.
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