Лучшие комедии середины 2000-х годов: обязательно поднимут вам настроение

UAportal подготовил список из пяти лучших комедийных фильмов, снятых в период 2004-2006 годов, которые вы должны посмотреть еще раз. От умных шуток до комических сцен, комедийные фильмы могут заставить нас смеяться до слез.

Дрянные девчонки

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Комедия, Подростки

Страна: США, Канада

Продолжительность: 1ч 37мин

Год: 2004

Продюсер: Лорн Майклз

Кэди Херон – новая ученица средней школы Норт Шор, которая подружилась с группой популярных девочек, известных как "Пластик". Пытаясь влиться в их ряды, она осознает токсичность их отношений и вынуждена ориентироваться в сложном мире школьной среды.

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Незваные гости

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 59мин

Год: 2005

Продюсер: Питер Абрамс, Роберт Л. Леви

Джон и Джереми – посредники при разводе, которые устраивают свадьбы, чтобы познакомиться с женщинами. Придя на свадьбу дочери министра финансов, они получают больше, чем ожидали. Джон влюбляется в сестру невесты, Клэр, и должен разобраться в их сложных отношениях.

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Сорокалетний девственник

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Комедия, Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 56мин

Год: 2005

Продюсер: Джадд Апатоу

Энди Стицер – 40-летний мужчина, у которого никогда не было секса. Когда его друзья узнают об этом, они решают помочь ему лишиться девственности. Попутно Энди знакомится с Триш, матерью-одиночкой, которая управляет местным магазином. По мере развития их отношений Энди узнает о любви и важности честности в отношениях.

Рикки Бобби: Король дороги

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия, Спорт

Страна: США

Продолжительность: 1ч 48мин

Год: 2006

Продюсер: Джадд Апатоу

Рикки Бобби – успешный гонщик NASCAR, который находится на вершине своей игры. Но когда на сцену выходит новый гонщик, мир Рики переворачивается с ног на голову. С помощью своего верного друга Кэла Рикки должен найти способ вернуть себе уверенность и завоевать своих поклонников.

Борат

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Комедия

Страна: США, Великобритания

Продолжительность: 1ч 24мин

Год: 2006

Продюсер: Саша Барон Коэн

Борат Сагдиев – журналист из Казахстана, который отправляется в США, чтобы снять документальный фильм об американской культуре. По пути он встречает самых разных людей и разоблачает их предрассудки и невежество. Путешествуя по стране, Борат узнает о сложностях американского общества.

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