Найкращі комедії середини 2000-х років: обов'язково піднімуть вам настрій

UAportal підготував список із п'яти кращих комедійних фільмів, знятих у період 2004-2006 років, які ви повинні подивитися ще раз. Від розумних жартів до комічних сцен комедійні фільми можуть змусити нас сміятися до сліз.

паскудні дівчиська

Рейтинг IMDB: 7/10

Жанр: Комедія, Підлітки

Країна: США, Канада

Тривалість: 1год 37хв

Рік: 2004

Продюсер: Лорн Майклз

Кеді Херон – нова учениця середньої школи Норт Шор, яка потоваришувала з групою популярних дівчаток, відомих як "Пластик". Намагаючись влитися у їхні лави, вона усвідомлює токсичність їхніх стосунків і змушена орієнтуватися у складному світі шкільного середовища.

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Непрохані гості

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2005

Продюсер: Пітер Абрамс, Роберт Л. Леві

Джон та Джеремі – посередники при розлученні, які влаштовують весілля, щоб познайомитися з жінками. Прийшовши на весілля дочки міністра фінансів, вони одержують більше, ніж очікували. Джон закохується в сестру нареченої, Клер, і має розібратися у їхніх складних стосунках.

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Сорокарічний незайманий

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 56хв

Рік: 2005

Продюсер: Джадд Апатоу

Енді Стіцер – 40-річний чоловік, який ніколи не мав сексу. Коли його друзі дізнаються про це, вони вирішують допомогти йому втратити цноту. Принагідно Енді знайомиться з Тріш, матір'ю-одиначкою, яка керує місцевим магазином. У міру розвитку їхніх відносин Енді дізнається про кохання та важливість чесності у відносинах.

Ріккі Боббі: Король дороги

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія, Спорт

Країна: США

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2006

Продюсер: Джадд Апатоу

Ріккі Боббі – успішний гонщик NASCAR, який знаходиться на вершині своєї гри. Але коли на сцену виходить новий гонщик, світ Рікі перевертається з ніг на голову. За допомогою свого вірного друга Кела Ріккі має знайти спосіб повернути собі впевненість та завоювати своїх шанувальників.

Борат

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Комедія

Країна: США, Велика Британія

Тривалість: 1год 24хв

Рік: 2006

Продюсер: Саша Барон Коен

Борат Сагдієв – журналіст із Казахстану, який вирушає до США, щоб зняти документальний фільм про американську культуру. По дорозі він зустрічає різних людей і викриває їх забобони і невігластво. Подорожуючи країною, Борат дізнається про складнощі американського суспільства.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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