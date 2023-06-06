Кращі пост-апокаліптичні фільми занурять у незабутні відчуття

UAportal підготував добірку фільмів про світ, спустошений катаклізмами та невизначеним майбутнім. Ці фільми переносять глядачів у похмурі та безлюдні місця, де людство стикається з неймовірними проблемами.

Північне небо

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: США

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Джордж Клуні

У фільмі "Північне небо" самотній вчений Огастін Лофтхаус залишається на арктичній дослідницькій станції після глобальної катастрофи, яка зруйнувала Землю.

Будучи останнім членом станції, що вижив, Огастин відправляється в небезпечну подорож, щоб запобігти поверненню команди астронавтів на безлюдну планету. Зіткнувшись з суворими умовами і ресурсами, що виснажуються, він наввипередки з часом намагається попередити їх про загибель, що насувається, і забезпечити виживання людства.

Гренландія

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Катастрофа

Країна виробництва: США

Тривалість: 119 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Джерард Батлер

Фільм "Гренландія" розповідає про сім'ю Герріті – Джона, його відчужену дружину Еллісон та їх маленького сина Натана, які відчайдушно намагаються дістатися величезного бункеру в Гренландії до катастрофічного зіткнення з кометою.

В умовах хаосу і соціального розпаду сім'я стикається з численними небезпеками і несамовитими розлуками. Коли час закінчується, вони повинні боротися з труднощами, щоб возз'єднатися і забезпечити собі місце в списку евакуйованих, молячись про шанс на виживання.

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Безшумний

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: США

Тривалість: 93 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Кібіл Луї

Дія фільму "Безшумний" відбувається у постапокаліптичному світі, де неспокійний колишній шериф Рейберн Свонсон шукає спокути, вистежуючи серійного вбивцю.

У беззаконній і безлюдній пустелі Свонсон натикається на секрети прихованого суспільства, ризикуючи своїм життям, щоб захистити невинних і відновити справедливість на беззаконній землі. Розплутуючи правду, він має зіткнутися з власним минулим та зустрітися з демонами, які загрожують поглинути його.

Вчини хаосу

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Постапокаліптика

Країна виробництва: США

Тривалість: 109 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Даг Девісон

"Надій хаосу" представляє антиутопічне майбутнє, де всі жінки зникли, а думки чоловіків транслюються як "Шум".

Тодд Х'юїтт виявляє таємничу дівчину на ім'я Віола і вирушає в небезпечну подорож, щоб розкрити правду про світ, в якому вони живуть. Перебуваючи у світі, повному таємниць та погроз, Тодд та Віола повинні протистояти власним переконанням та боротися проти жорстокого режиму.

Війна майбутнього

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Подорож у часі, Наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 138 хвилин

Рік виробництва: 2021

Головний продюсер: Девід Еллісон

Фільм "Війна майбутнього" переносить глядачів у майбутнє, де людству загрожує вимирання від рук смертоносних інопланетних істот, відомих як Білі Шипи. У відчайдушній спробі врятувати людство вчені розробляють технологію подорожі в часі, яка вербує солдатів з минулого для участі у війні.

Вчитель середньої школи та колишній солдат Ден Форестер стає учасником конфлікту та приєднується до команди солдатів, яким доручено змінити хід історії. Протистоюючи грізному ворогові, Ден та його товариші відкривають шокуючу правду про походження вторгнення, що ставить під сумнів їхню рішучість врятувати майбутнє.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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