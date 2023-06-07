Найкращі серіали про супергероїв, які слід подивитися кожному

UAportal підготував захоплюючу ретроспективу, поринаючи у світ популярних супергеройських серіалів, випущених з 2015 року.

Академія Амбрелла

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергерой

Країна виробництва: США

Тривалість: 60 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Dark Horse Entertainment

"Академія Амбрелла" обертається навколо неблагополучної сім'ї прийомних братів і сестер, кожен з яких має незвичайні здібності. Від'єднавшись після смерті батька, вони повинні зібратися разом, щоб розгадати таємницю його смерті і запобігти апокаліпсісу, що насувається. З'ясовуючи складні взаємини та зіштовхуючись зі своїм непростим минулим, брати та сестри розкривають шокуючі секрети та стикаються з грізними ворогами.

Здирниця

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Супергерой

Країна виробництва: США

Тривалість: 55 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2015

Головний продюсер: Marvel Television

У фільмі "Шибениця" Метт Мердок, сліпий адвокат вдень, вночі перетворюється на месника в масці, який бореться зі злочинністю та корупцією. Маючи загострені почуття і виняткові навички бойових мистецтв, Сорвіголова бореться зі злочинцями міста, одночасно вирішуючи свої власні проблеми. Цей похмурий та насичений діями серіал досліджує розмиті межі між правосуддям та самосудом.

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Люк Кейдж

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Супергерой

Країна виробництва: США

Тривалість: 50 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2016

Головний продюсер: Marvel Television

"Люк Кейдж" розповідає про подорож Люка Кейджа, героя з неймовірною силою. Дія відбувається у жвавому районі Гарлема, Кейдж використовує свої сили, щоб захистити суспільство від злочинців та помститися за минулі несправедливості. Ставши символом надії та стійкості, Люк Кейдж стикається з особистими проблемами та протистоїть могутнім противникам.

Залізний кулак

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Супергерой

Країна виробництва: США

Тривалість: 50 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2017

Головний продюсер: Marvel Television

"Залізний кулак" представляє Денні Ренда, молодого мільярдера, який повертається до Нью-Йорка після того, як протягом багатьох років вважався загиблим. Пройшовши навчання в містичному місті К'ун-Лун, Ренд опановує силу Залізного кулака, що дозволяє йому спрямовувати свою ци в кулаки. Борючись із злочинним світом, Денні повинен розібратися у своїй особистості та виконати своє призначення.

Джессіка Джонс

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Супергерой

Країна виробництва: США

Тривалість: 50 хвилин на епізод

Рік виробництва: 2015

Головний продюсер: Marvel Television

"Джесіка Джонс" розповідає про Джесіку, колишню супергероїну, яка стала приватним детективом, що має надлюдську силу і здатність літати. Переслідувана своїм минулим, вона використовує свої навички, щоб допомогти іншим, борючись зі своїми внутрішніми демонами. Серіал зачіпає теми травми, спокути і представляє складну та захоплюючу розповідь.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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