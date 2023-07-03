Моніка Беллуччі розкрила роман із Тімом Бертоном: подробиці інтрижки

Всесвітньо відома актриса Моніка Беллуччі зробила несподіване відкриття, підтвердивши чутки про свої стосунки з відомим режисером Тімом Бертоном. Італійська зірка, яка привернула увагу всього світу після розлучення з актором Венсаном Касселем та його наступного шлюбу з Тіною Кунакі, воліла зберігати мовчання про своє особисте життя.

Однак у недавньому інтерв'ю Беллуччі відверто зізналася, що домисли про її зв'язок із Бертоном справді правдиві.

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Хоча кілька місяців тому пара була помічена журналістами під час прогулянки, вони віддали перевагу мовчанню. Тепер Беллуччі готова відкрито зізнатися у коханні до шановного режисера та висловити своє глибоке ставлення до їхніх стосунків.

"Що я можу сказати? Я в захваті від того, що зустріла цю незвичайну людину. Це одна з тих рідкісних зустрічей, які трапляються раз у житті. Я дійсно знаю і люблю його. Це початок ще однієї захоплюючої пригоди", – поділилася відома актриса.

Джерела припускають, що іскра між 58-річною Беллуччі та 64-річним Бертоном розгорілася минулої осені під час кінофестивалю братів Люм'єр, створивши між ними глибокий зв'язок.

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Варто зазначити, що Тім Бертон раніше був одружений з актрисою Хелене Бонем Картер, і їхнє розлучення у 2014 році потрапило до заголовків газет. Попри розставання, колишня пара зуміла зберегти дружні стосунки, навіть досягнувши угоди про спільну опіку над своїми дітьми.

З іншого боку, Беллуччі, після шлюбу з Касселем, виховує двох дочок Леоні та Діву, які вже прославилися на весь світ. Дива, зокрема, пішла стопами матері і вже розпочала успішну кар'єру моделі.

Роман Беллуччі та Бертона привернув увагу шанувальників та ЗМІ, оскільки ці дві творчі сили об'єдналися як у особистому, так і у професійному житті. Хоча подробиці їхніх майбутніх спільних проєктів поки що не розголошуються, очевидно, що їхня спільна пристрасть до мистецтва та індивідуальні досягнення заклали міцний фундамент для їхніх стосунків.

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