Незвичайне поєднання: рецепт галицького салату з бринзою та кавуном
Цей рецепт виклала своєму гастрономічному блозі "Пані Стефа" Маріанна Душар. Солодкий кавун і солоний сир ідеально поєднуються.
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Інгредієнти:
– Кавун, скибка – 200 г
– Бринза – 100 г
– Базилік, гілочка – 5 г
– Олія – 1 ст. л.
– Мед – 0.5 ч. л.
– Сіль – за смаком
– Перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування:
1. М’якоть кавуна поріжте кубиками. Те саме зробіть з сиром.
2. Складіть все у миску, додайте листочки базиліку — синього або зеленого.
3. У чашці змішайте олію, мед, дрібку солі та перцю. Отриманою заправкою полийте салат.
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