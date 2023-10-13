Нещаслива дата: 10 суворих заборон на п'ятницю 13-го

Що не слід робити в п'ятницю 13

П'ятниця 13-го вважається несприятливою датою, вона відома своїми несподіваними нещастями і вважається днем, коли лиха доля може настигнути в багатьох країнах світу. UAportal підготував рекомендації, щоб уникнути будь-яких потенційних нещасть, які можуть бути пов'язані з цим забобонним днем.

Важливі застереження у п'ятницю 13-го

Не варто пакувати валізи і вирушати в подорож. На шляху можуть підстерігати неприємності. Потрібно утриматися від ризику життям, грошима і цінними речами в цю п'ятницю 13-го.

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Слід перенести з 13 числа зустрічі і початок нових ділових починань. Категорично не рекомендується брати гроші в борг в цей день, оскільки це загрожує серйозними фінансовими втратами.

Від відвідування салонів 13 слід утриматися. Від зачіски, догляду за нігтями і відвідування салонів, оскільки вони можуть виявитися марними. Не варто робити дорогих покупок.

Слід утриматися від заручин, одруження та весільних церемоній у цю дату. У п'ятницю 13 не рекомендується сідати за кермо транспортного засобу, оскільки висока ймовірність аварійних ситуацій.

Необхідно припинити роботу по дому, ремонт або роботу з гострими предметами, щоб звести до мінімуму ризик отримання травм. Важливо уникати планування важливих заходів або зустрічей на цей день, оскільки вони можуть несвідомо призвести до конфліктів.

Поради астрологів на п'ятницю 13

Хоча число 13 часто сприймається з побоюванням, воно має не таке зловісне значення. За словами астрологів, "1 означає лідерство, тріумф і успіх, а 3 – багатство. У поєднанні ці цифри утворюють 4, що символізує шлях до досягнення".

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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