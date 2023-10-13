Від прокляття до заміжжя: які існують вірування про воду

Забобони – це передані поколіннями переконання, які сягають глибоке коріння далеко у культуру різних країн. Дивовижно, що деякі народності мають вірування навіть про воду та її силу. UAportal підготував кілька цікавих вірувань про силу води, які досі лишаються маловідомими.

Ніяких тостів з водою

У Німеччині прийнято виголошувати тости з різними напоями, такими як пиво або вино, проте слід уникати тостів з водою. Ця цікава традиція сягає корінням у грецьку міфологію, оскільки німці вірять, що тост з водою подібний до побажання смерті товаришу по чарці.

Прокляття п'яного чоловіка

В Уельсі існує інтригуюче марновірство, пов'язане з ручним пранням. Згідно з повір'ям, жінки, які розбризкали воду під час прання, приречені вийти заміж за п'яницю. Інша версія цього повір'я свідчить, що якщо під час прання жінка сильно намочила свій одяг, то її майбутній чоловік матиме схильність до пияцтва.

Не можна прати вівторками

У Туреччині існує забобон, який не радить прати одяг вівторками. Вважається, що носіння чистого одягу, випраного саме в цей день тижня, принесе нещастя і, можливо, навіть призведе до передчасної смерті власника. Вівторок у турецькій культурі – жахливий день, сповнений негативною енергетикою. Вівторками не відмічають свята, не одружуються, і тим паче не займаються пранням.

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Стрибки на вдачу

Мешканці Бразилії мають унікальний звичай зустрічати Новий рік. Вони йдуть до океану і беруть участь у традиції, де стрибають через сім хвиль, кожен стрибок супроводжується побажаннями удачі в новому році. Однак важливо не повертатися спиною до моря під час виконання цього ритуалу, інакше удача так само повернеться до людини спиною.

Утримайтесь від червоного вбрання у зливу

На Філіппінах, де часто бувають шторми, існує повір'я, згідно з яким варто утриматись від червоного вбрання під час бурі. У філіппінській культурі червоний колір під час шторму асоціюється з притягуванням блискавки, тому під час зливи рекомендується утриматися від яскраво-бордового вбрання.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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