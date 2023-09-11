Чому не можна давати іншим міряти вашу каблучку: ризикуєте накликати пристріт

Каблучки займають важливе місце в нашому житті, уособлюючи нескінченність, вірність та долю. Однак не всі знають, що дозволяти комусь міряти своє кільце чи чуже може мати непередбачувані наслідки.

Давній забобон походить від віри в те, що кільця поглинають енергію своїх власників. Це несе у собі потенційні ризики, включаючи втрату власної енергії, удачі чи любові.

Можна несвідомо передати свою енергетику чи поглинути чужий негатив. Крім того, носити кільце після того, як його поміряв хтось інший, може порушити відносини з його первісним власником.

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Наслідки носіння чужої каблучки

Енергія, яку несе кільце, може зіткнутися з вашою власною, приносячи проблеми та неприємності. Вона може передавати чужі думки, бажання, страхи чи кошмари, викликаючи дискомфорт. Також, носіння кільця одруженої людини потенційно може викликати вроки, ревнощі або конфлікти, порушуючи гармонію відносин з цією людиною.

Винятки із правил

Хоча зазвичай рекомендується уникати вимірювання або дозволяти іншим приміряти вашу каблучку, є кілька винятків, які слід розглянути:

Купівля нового кільця: купуючи його в магазині чи ломбарді, відсутність попереднього власника дозволяє налаштувати енергетику виробу так, щоб воно збігалося з вашим власним.

Отримання кільця в подарунок або у спадок: цінні речі, отримані від близьких людей, несуть позитивну енергетику і можуть бути особистими амулетами або талісманами.

Кільця для дітей або вагітних жінок: у цих випадках це вважається сприятливим, оскільки вони приносять удачу та здоров'я.

Очищення каблучки від сторонніх енергій

Якщо раптом ви вже дали своє кільце поміряти чи приміряли чуже і після цього відчули дискомфорт, занепокоєння чи низку нещасть, існують методи очищення кільця від чужих енергій:

Промивання під проточною водою.

Натирання сіллю або оцтом.

Виставити його на сонячне або місячне світло.

Пронести над полум'ям свічки чи димом ладану.

Помістити його в кристал гірського кришталю чи аметиста.

Прочитати над ним молитву чи заклинання.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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