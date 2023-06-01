Добірка найкращих фантастичних фільмів, які не можна пропустити

У царстві, де уява не знає меж, світ фантастичних фільмів захоплює глядачів у незвичайні подорожі. UAportal підготував добірку найкращих фантастичних фільмів на будь-який смак.

Анігіляція

Рейтинг IMDb: 6.8

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 115 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: XYZ Studios

Команда вчених вирушає в небезпечну експедицію в таємниче явище, що розширюється, відоме як "Мерехтіння". На чолі з рішучим біологом команда орієнтується в постійно мінливому ландшафті, наповненому істотами, що мутували, і явищами, що вражають уяву.

У міру того, як вони заглиблюються в невідомість, вони розкривають секрети, які ставлять під сумнів їх розум і сприйняття реальності. Кожен член команди стикається зі своїми страхами та особистими демонами, і вони повинні протистояти загадці Мерехтіння, перш ніж воно поглине їх усіх.

Суперсімейка 2

Рейтинг IMDb: 7.6

Жанр: Фантастика

Країна: СШ

Тривалість: 118 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: ABC Productions

У цьому довгоочікуваному сиквелі улюблена родина супергероїв Парров стикається з новими проблемами та пригодами. Коли багатий підприємець вигадує план відновлення іміджу супергероїв, Еластігерл опиняється в центрі уваги, залишаючи Містера Неймовірного справлятися з повсякденними труднощами виховання їх надпотужних дітей.

Коли з'являється новий таємничий лиходій, сім'я повинна об'єднатися та використовувати свої унікальні здібності, щоб знову врятувати світ. З гумором та неймовірним екшеном "Неймовірні істоти 2" демонструє силу сім'ї та важливість прийняття своєї справжньої сутності.

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Людина-мураха та Оса

Рейтинг IMDb: 7.1

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 125 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: XYZ Studios

У цьому захоплюючому сиквелі Скотт Ленг, відомий також як Людина-мурашка, стикається з наслідками свого вибору як супергерой і батько. Об'єднавшись із блискучим вченим Хоуп ван Дайн, відомою як Оса, вони вирушають на завдання, щоб розкрити секрети минулого.

У міру того, як вони стикаються з могутніми ворогами і переміщаються квантовим світом, їх пошуки істини перетворюються на перегони з часом. Наповнений захоплюючими сценами, що стискаються і розширюються, фільм "Людина-мурашка і Оса" являє собою ідеальне поєднання гумору і захоплюючих пригод.

Світ Юрського періоду 2

Рейтинг IMDb: 6.2

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 128 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: ABC Productions

Через три роки після руйнування "Світу Юрського періоду" виверження вулкана загрожує знищити динозаврів, що залишилися на острові Нублар. Коли острів перебуває на межі знищення, починається рятувальна операція, щоб зберегти доісторичні істоти від вимирання.

Повернувшись на острів, Клер Дірінг та Оуен Грейді розкривають зловісну змову, яка може мати далекосяжні наслідки для всього світу. У перегонах з часом вони повинні подолати підступну місцевість, уникнути небезпечних хижаків та зробити складний вибір, щоб захистити динозаврів від експлуатації та забезпечити їхнє виживання.

Першому гравцю приготується

Рейтинг IMDb: 7.5

Жанр: Фантастика

Країна: США

Тривалість: 140 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: PQR Films

В антиутопічному майбутньому, де реальний світ страждає від перенаселення та хаосу, люди шукають розради у світі віртуальної реальності, відомому як OASIS. Коли автор OASIS йде з життя, він залишає по собі завдання, що змінює життя.

Уейд Уоттс, звичайний підліток, вирушає в захоплюючий квест в OASIS, де гравці повинні розгадати загадки, поборотися з противниками і відкрити головний приз – заховане пасхальне яйце, яке дає контроль над віртуальним світом. У міру поглиблення у віртуальний всесвіт Уейд пізнає силу дружби, наслідки жадібності та важливість боротьби за праву справу.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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