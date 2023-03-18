Добірка найкращих фільмів жахів: страшно буде кожному

UAportal підготував добірку найкращих фільмів жахів, випущених у період з 2007 по 2013 рік. Тут представлено п'ять страшних фільмів, які заслужили рейтинг IMDB 6,5 і вище та пропонують щось для кожного шанувальника жанру.

Закляття

IMDB Рейтинг: 8,5

Жанр: жахи/містика

Країна: США; Тривалість 112 хвилин; Рік 2013

Продюсер: Джеймс Ван

Цей надприродний фільм жахів розповідає про розслідувачів паранормальних явищ Еде та Лоррейн Уоррен, які були викликані на допомогу сім'ї, яка тероризується злим духом, який живе в їхньому будинку. Фільм отримав високу оцінку за непідробний страх, сильну гру акторів та увагу до деталей епохи.

Впусти мене

IMDB Рейтинг: 8

Жанр: жахи/романтика

Країна: Швеція; Тривалість 115 хвилин; Рік 2008

Продюсер: Томас Альфредсон

Цей шведський романтичний фільм жахів ґрунтується на однойменному романі Джона Ейвіда Ліндквіста. У фільмі розповідається про 12-річного хлопчика, який товаришує з дівчинкою-вампіром, яка живе по сусідству, і дізнається про її страшну таємницю, коли з'ясовує, що їй потрібна кров, щоб вижити. Фільм отримав високу оцінку за унікальний погляд на традиційну історію про вампірів, а також поєднання елементів жахів та романтики.

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Затягни мене в пекло

IMDB Рейтинг: 7

Жанр: жахи/комедія

Країна: США; Тривалість 99 хвилин; Рік 2009

Продюсер: Сем Реймі

Цей комедійний фільм жахів розповідає про амбітного кредитного інспектора з Лос-Анджелеса, який мимоволі проклинає стару жінку могутнім древнім демоном після того, як відхиляє її заяву про продовження терміну виплати іпотечного кредиту. Критики високо оцінили фільм за поєднання похмурого гумору і напруги, що лякає, а також за майстерню режисуру Сема Реймі.

Паранормальне явище

IMDB Рейтинг: 6,5

Жанр: жахи

Країна: США; Тривалість 86 хв; Рік 2007

Продюсер: Орен Пелі

Цей малобюджетний фільм розповідає про пару, яка намагається задокументувати дивні явища, що відбуваються у їхньому будинку, за допомогою відеокамер, встановлених у всьому будинку. Фільм отримав високу оцінку за інноваційний підхід до створення напруженості за допомогою тонких звукових ефектів та руху камери, що зробило його одним із найуспішніших незалежних фільмів, коли-небудь створених.

Пила V

IMDB Рейтинг: 6.8

Жанр: психологічний трилер

Країна: США; Тривалість 92 хвилини; Рік 2008

Продюсер Девід Хакл

Пила V – це чергове повернення Джігсоу, який змушує п'ятьох незнайомців пройти через смертельні ігри, покликані перевірити їхню силу волі та вивести їх за всі межі, а також розслідує своє власне минуле життя та мотиви перед своєю передчасною смертю. У п'ятій частині популярної франшизи основна увага приділяється детективу Марку Хоффману, який має встигнути до того, як спадщина Джігсоу буде розкрита.

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