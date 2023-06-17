Добірка найкращих мелодрам розчулить серця глядачів

У світі кіно мелодрами підкорили глядачів своїми емоційними оповіданнями та переконливими персонажами. UAportal підготував велику статтю, в якій представлені деякі з незабутніх фільмів у жанрі мелодрами в період з 2018 по 2019 рік.

Північне сонце

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 91 хвилина

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: XYZ Studios

У фільмі "Північне сонце" розгортається гірко-солодка історія кохання: Кеті Прайс, молода жінка з рідкісним генетичним захворюванням, що обмежує доступ сонячного світла, закохується у свого давнього друга Чарлі. У міру того, як їхній зв'язок стає все глибшим, Кеті повинна протистояти труднощам, пов'язаним з її станом, і в той же час цінувати кожен дорогоцінний момент, який вони ділять разом.

Усім хлопцям, яких я любила раніше

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 99 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: ABC Films

Заснований на бестселері Дженні Хань роман "Всім хлопцям, яких я любила раніше" розповідає про подорож Лари Джин Кові, коли її таємні любовні листи несподівано вирушають поштою її минулим коханим. На тлі хаосу Лара Джин вступає у фіктивні відносини з одним з одержувачів, Пітером Кавінськи. У міру того, як їх удаваний роман переростає в щось більше, фільм чудово передає невинність і вразливість першого кохання.

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Привид

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 97 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: PQR Studios

У фільмі "Привид" на перший план виходить унікальна концепція, що змушує задуматися: таємничий дух на ім'я "А" щодня прокидається в тілі іншої людини. Коли "А" закохується в Ріаннон, фільм занурюється у складний процес їхніх відносин, що виходять за рамки зовнішності та громадських очікувань. Досліджуючи любов, ідентичність і співпереживання, "Привид" кидає виклик загальноприйнятим уявленням про романтику і запрошує глядачів задуматися про природу справжніх зв'язків.

Сьєрра Берджесс – невдаха

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 105 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: LMN Productions

"Сьєрра Берджесс – невдаха" розповідає історію Сьєрри Берджесс, учениці середньої школи, яка приймає свої унікальні якості всупереч очікуванням суспільства. Коли випадок помилкової ідентифікації призводить до несподіваного зв'язку з популярним футболістом Джеймі, Сьєрра опиняється в павутинні брехні та самопізнання.

За метр один від одного

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Мелодрама

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: XYZ Studios

Фільм "У метрі один від одного" відправляє глядачів в емоційну подорож, коли Стелла, і Вілл, два підлітки з муковісцидозом, утворюють незвичайний зв'язок, перебуваючи на лікуванні в одній лікарні. Пов'язані строгими правилами збереження безпечної відстані один від одного, їхні відносини, що зароджуються, кидають виклик фізичним бар'єрам і ставлять під сумнів сенс близькості.

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