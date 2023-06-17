Подборка лучших мелодрам растрограет сердца зрителей

В мире кино мелодрамы покорили зрителей своими эмоциональными повествованиями и убедительными персонажами. UAportal подготовил обширную статью, в которой представлены некоторые из самых незабываемых фильмов в жанре мелодрамы в период с 2018 по 2019 год.

Полночное солнце

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 91 минута

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: XYZ Studios

В фильме "Полночное солнце" разворачивается горько-сладкая история любви: Кэти Прайс, молодая женщина с редким генетическим заболеванием, ограничивающим доступ солнечного света, влюбляется в своего давнего друга Чарли. По мере того, как их связь становится все глубже, Кэти должна противостоять трудностям, связанным с ее состоянием, и в то же время дорожить каждым драгоценным моментом, который они делят вместе.

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Всем парням, которых я любила раньше

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 99 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: ABC Films

Основанный на бестселлере Дженни Хань роман "Всем парням, которых я любила раньше" рассказывает о путешествии Лары Джин Кови, когда ее тайные любовные письма неожиданно отправляются по почте ее прошлым возлюбленным. На фоне возникшего хаоса Лара Джин вступает в фиктивные отношения с одним из получателей, Питером Кавински. По мере того как их притворный роман перерастает в нечто большее, фильм прекрасно передает невинность и уязвимость первой любви.

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Привидение

Рейтинг IMDB: 6.4

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 97 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: PQR Studios

В фильме "Привидение" на первый план выходит уникальная и заставляющая задуматься концепция: таинственный дух по имени "А" каждый день просыпается в теле другого человека. Когда "А" влюбляется в Рианнон, фильм погружается в сложный процесс их отношений, выходящих за рамки внешности и общественных ожиданий. Исследуя любовь, идентичность и сопереживание, "Привидение" бросает вызов общепринятым представлениям о романтике и приглашает зрителей задуматься о природе истинных связей.

Сьерра Берджесс – неудачница

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 105 минут

Год выпуска: 2018

Главный продюсер: LMN Productions

"Сьерра Берджесс – неудачница" рассказывает историю Сьерры Берджесс, ученицы средней школы, которая принимает свои уникальные качества вопреки ожиданиям общества. Когда случай ошибочной идентификации приводит к неожиданной связи с популярным футболистом Джейми, Сьерра оказывается в паутине лжи и самопознания.

В метре друг от друга

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Мелодрама

Страна производства: США

Продолжительность: 116 минут

Год выпуска: 2019

Главный продюсер: XYZ Studios

Фильм "В метре друг от друга" отправляет зрителей в эмоциональное путешествие, когда Стелла, и Уилл, два подростка с муковисцидозом, образуют необыкновенную связь, находясь на лечении в одной больнице. Связанные строгими правилами сохранения безопасного расстояния друг от друга, их зарождающиеся отношения бросают вызов физическим барьерам и ставят под сомнение смысл близости.

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