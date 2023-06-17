Добірка найкращих мелодрам розчулить серця глядачів
У світі кіно мелодрами підкорили глядачів своїми емоційними оповіданнями та переконливими персонажами. UAportal підготував велику статтю, в якій представлені деякі з незабутніх фільмів у жанрі мелодрами в період з 2018 по 2019 рік.
Північне сонце
Рейтинг IMDB: 6.6
Жанр: Мелодрама
Країна виробництва: США
Тривалість: 91 хвилина
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: XYZ Studios
У фільмі "Північне сонце" розгортається гірко-солодка історія кохання: Кеті Прайс, молода жінка з рідкісним генетичним захворюванням, що обмежує доступ сонячного світла, закохується у свого давнього друга Чарлі. У міру того, як їхній зв'язок стає все глибшим, Кеті повинна протистояти труднощам, пов'язаним з її станом, і в той же час цінувати кожен дорогоцінний момент, який вони ділять разом.
Усім хлопцям, яких я любила раніше
Рейтинг IMDB: 7.1
Жанр: Мелодрама
Країна виробництва: США
Тривалість: 99 хвилин
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: ABC Films
Заснований на бестселері Дженні Хань роман "Всім хлопцям, яких я любила раніше" розповідає про подорож Лари Джин Кові, коли її таємні любовні листи несподівано вирушають поштою її минулим коханим. На тлі хаосу Лара Джин вступає у фіктивні відносини з одним з одержувачів, Пітером Кавінськи. У міру того, як їх удаваний роман переростає в щось більше, фільм чудово передає невинність і вразливість першого кохання.
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Привид
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Мелодрама
Країна виробництва: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: PQR Studios
У фільмі "Привид" на перший план виходить унікальна концепція, що змушує задуматися: таємничий дух на ім'я "А" щодня прокидається в тілі іншої людини. Коли "А" закохується в Ріаннон, фільм занурюється у складний процес їхніх відносин, що виходять за рамки зовнішності та громадських очікувань. Досліджуючи любов, ідентичність і співпереживання, "Привид" кидає виклик загальноприйнятим уявленням про романтику і запрошує глядачів задуматися про природу справжніх зв'язків.
Сьєрра Берджесс – невдаха
Рейтинг IMDB: 5.8
Жанр: Мелодрама
Країна виробництва: США
Тривалість: 105 хвилин
Рік зробити: 2018
Головний продюсер: LMN Productions
"Сьєрра Берджесс – невдаха" розповідає історію Сьєрри Берджесс, учениці середньої школи, яка приймає свої унікальні якості всупереч очікуванням суспільства. Коли випадок помилкової ідентифікації призводить до несподіваного зв'язку з популярним футболістом Джеймі, Сьєрра опиняється в павутинні брехні та самопізнання.
За метр один від одного
Рейтинг IMDB: 7.2
Жанр: Мелодрама
Країна виробництва: США
Тривалість: 116 хвилин
Рік зробити: 2019
Головний продюсер: XYZ Studios
Фільм "У метрі один від одного" відправляє глядачів в емоційну подорож, коли Стелла, і Вілл, два підлітки з муковісцидозом, утворюють незвичайний зв'язок, перебуваючи на лікуванні в одній лікарні. Пов'язані строгими правилами збереження безпечної відстані один від одного, їхні відносини, що зароджуються, кидають виклик фізичним бар'єрам і ставлять під сумнів сенс близькості.
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