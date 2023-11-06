Переваги та недоліки AGM-акумуляторів: що потрібно знати перед покупкою

Фактори, які слід враховувати при виборі AGM-батарей

UAportal підготував переваги та недоліки AGM-батарей. Дізнайтеся про ключові фактори, які слід враховувати при їх виборі.

Переваги AGM акумуляторів:

Термін служби

AGM-батареї мають довший термін служби порівняно з традиційними свинцево-кислотними батареями, що призводить до економії коштів у довгостроковій перспективі.

Обслуговування

Акумулятори AGM не потребують обслуговування, що робить їх більш зручними у використанні.

Заряд

Акумулятори AGM мають вищу стійкість до глибоких розрядів і можуть ефективно відновлювати свій заряд.

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Недоліки AGM акумуляторів:

Ціна

AGM-батареї можуть бути дорожчими за традиційні свинцево-кислотні батареї.

Ефективність заряджання

AGM-батареї мають нижчу ефективність заряджання порівняно з іншими типами батарей, що призводить до тривалішого часу перезаряджання.

Чутливі до перезарядження

Акумулятори AGM чутливі до перезарядження, тому вимагають обережного заряджання, щоб уникнути пошкодження.

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