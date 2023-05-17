П'ять фільмів, які ідеально підходять для сімейного перегляду

UAportal підготував список із п'яти чудових сімейних фільмів, які були зняті в період з 2010 по 2015 рік. Ці фільми пропонують приємний досвід сімейного перегляду та є чудовим способом провести час разом.

Історія іграшок 3

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 43хв

Рік: 2010

Продюсер: Pixar Animation Studios

Нагороди: Нагороди: "Оскар" за найкращий анімаційний фільм, найкращу оригінальну пісню та найкращий монтаж звуку; "Золотий глобус" за найкращий анімаційний фільм; "BAFTA" за найкращий анімаційний фільм.

Фільм розповідає про іграшки, які належать Енді, який готується до вступу до коледжу. Вуді, Базз Лайтер та інші іграшки потрапляють до дитячого садка, де зустрічають нових друзів та ворогів. Вони планують втечу і повертаються до будинку Енді, де на них чекає емоційне прощання.

Бридкий я

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Анімація, Комедія, Сімейний

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2010

Продюсер: Illumination Entertainment

Нагороди: Kids' Choice Award за улюблений анімаційний фільм; Annie Award за найкращі анімаційні ефекти в анімаційній постановці

Фільм розповідає про Грю, суперлиходія, який планує вкрасти Місяць. Він удочеряє трьох дівчаток-сиріт, щоб вони допомагали йому у здійсненні його злодійських планів, але в результаті він починає відчувати до них ніжні почуття. Коли лиходій-конкурент викрадає його плани, Грю доводиться покладатися на дівчаток і своїх поплічників, щоб урятувати становище.

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Холодне серце

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 42хв

Рік: 2013

Продюсер: Walt Disney Animation Studios

Нагороди: Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм, найкраща оригінальна пісня; Золотий глобус за найкращий анімаційний повнометражний фільм; BAFTA за найкращий анімаційний фільм

Фільм розповідає про двох сестер, Ельзу та Анну, які живуть у королівстві Еренделл. Ельза має магічні здібності, що дозволяють їй створювати сніг і лід.

Коли здібності випадково завдають шкоди сестрі, Ельза тікає. Анна вирушає на пошуки сестри і повертає її в королівство, де вони повинні протистояти силі Ельзи та врятувати Еренделла від вічної зими.

Пригоди Паддінгтона

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: Велика Британія, Франція

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2014

Продюсер: Heyday Films

Нагороди: Дитяча премія BAFTA за найкращий художній фільм

Фільм розповідає про ведмежатку на ім'я Паддінгтон, який приїжджає до Лондона з Перу. Його дала притулок сім'я Браунів, які допомагають йому пристосуватися до життя в Лондоні.

Однак поява Паддінгтона привертає увагу таксидермістки, яка хоче поповнити його колекцію. Брауни та Паддінгтон повинні працювати разом, щоб перехитрити таксидерміста та врятувати Паддінгтона.

Головоломка

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Анімація, Пригоди, Комедія

Країна: США

Тривалість: 1год 35хв

Рік: 2015

Продюсер: Pixar Animation Studios

Нагороди: Оскар за найкращий анімаційний повнометражний фільм та найкращий оригінальний сценарій; Золотий глобус за найкращий анімаційний повнометражний фільм; Премія BAFTA за найкращий анімаційний фільм

Фільм розповідає про молоду дівчину на ім'я Райлі та емоції, які живуть у її свідомості: Радість, Печаль, Гнів, Страх та Огида. Коли Радість і Печаль губляться у свідомості Райлі, інші емоції повинні взяти на себе відповідальність і допомогти Райлі пережити важкий період її життя. Принагідно Радість і Печаль дізнаються про важливість один одного та інших емоцій у житті Райлі.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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