П'ять найкращих фільмів про подорожі в часі, які не можна пропустити
Фільми про подорожі у часі є популярним жанром серед кіноглядачів упродовж десятиліть. UAportal підготував список з п'яти найкращих фільмів про подорожі в часі з 2017 по 2021 рік, які відправлять вас у захоплюючу мандрівку.
Довод
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Екшн, Науково-фантастичний
Країна: США, Велика Британія
Тривалість: 2год 30хв
Рік: 2020
Продюсер: Крістофер Нолан
Головний герой, секретний агент, відомий лише як Протагоніст, отримує завдання запобігти Третьій світовій війні за допомогою подорожі в часі. Він має впоратися з небезпеками світу, що змінює час, та протистояти антагоністу, який може спілкуватися з майбутнім.
Побачимося вчора
Рейтинг IMDB: 5.9
Жанр: Драма, Науково-фантастичний
Країна: США
Тривалість: 1год 26хв
Рік: 2019
Продюсер: Спайк Лі
Два найкращі друзі та наукові вундеркінди будують машини часу, щоб запобігти трагедії. Однак невдовзі вони розуміють, що кожна зміна, зроблена ними в минулому, має непередбачені наслідки у майбутньому.
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Пастка часу
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Екшн, Пригоди
Країна: США
Тривалість: 1год 27хв
Рік: 2017
Продюсер: Марк Денніс та Бен Фостер
Група студентів вирушає на пошуки свого зниклого професора і виявляється замкненою в печері, де час рухається повільніше. Вони повинні впоратися з небезпеками печери, намагаючись знайти вихід та з'ясувати правду про зникнення свого професора.
Грань часу
Рейтинг IMDB: 6.4
Жанр: Драма, Науково-фантастичний
Країна: США
Тривалість: 1год 41хв
Рік: 2019
Продюсер: Джастін Бенсон та Аарон Мурхед
Два парамедики стикаються із серією дивних смертей, які, схоже, пов'язані з новим дизайнерським наркотиком під назвою "Синхронік". Препарат дозволяє користувачам подорожувати у часі, але із небезпечними наслідками.
Зависнути в Палм-Спрінгс
Рейтинг IMDB: 7.4
Жанр: Комедія, фентезі
Країна: США
Тривалість: 1год 30хв
Рік: 2020
Продюсер: Енді Семберг
Двоє незнайомців зустрічаються на весіллі в Палм-Спрінгс і потрапляють у петлю часу, переживаючи той самий день знову і знову. Вони повинні зрозуміти, як розірвати це замкнене коло та жити далі.
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