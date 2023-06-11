П'ять найкращих фільмів про подорожі в часі, які затягують не на жарт

UAportal підготував захоплююче дослідження жанру подорожей у часі, в якому реальність згинається, а несподівані повороти зустрічаються часто-густо.

Людина, яка вбила Гітлера, а потім снігової людини

Рейтинг IMDB: 5.6

Жанр: Подорож у часі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 38 хвилин

Рік виробництва: 2018

Головний продюсер: XYZ Films

Фільм "Людина, яка вбила Гітлера, а потім снігову людину" знайомить з Кельвіном Барром, ветераном Другої світової війни, який очолював секретну місію щодо вбивства Адольфа Гітлера. Через десятиліття до похилого віку Барру звертається уряд з проханням знищити іншу легендарну істоту – снігову людину, що становить серйозну загрозу для людства. Через серію флешбеків та стрибків у часі фільм переплітає минуле та сьогодення Барра, розкриваючи наслідки його героїчних вчинків та вплив, який вони надають на світ.

Щасливого нового дня смерті

Рейтинг IMDB: 6.2

Жанр: Подорож у часі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 40 хвилин

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Blumhouse Productions

У фільмі "Щасливого нового дня смерті" Трі Гелбман знову опиняється у пастці тимчасової петлі. Однак цього разу в петлю потрапили і друзі, створивши складне павутиння тимчасових ліній.

Намагаючись з'ясувати походження петлі часу, Трі розуміє, що зміна минулого може призвести до несподіваних наслідків. Зіткнувшись із новими проблемами та моральними дилемами, вона має орієнтуватися у численних реальностях, щоб урятувати своїх друзів та вирватися з вічного круговороту смерті.

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Бойфренд з майбутнього

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Подорож у часі

Країна виробництва: Велика Британія

Тривалість: 2 години 3 хвилини

Рік виробництва: 2013

Головний продюсер: Working Title Films

У фільмі "Бойфренд із майбутнього" Тім Лейк виявляє, що чоловіки в його сім'ї мають незвичайну здатність подорожувати в часі. Використовуючи силу, Тім намагається поліпшити своє життя і знайти справжнє кохання.

Однак незабаром він дізнається, що втручання під час має свої наслідки. Пройшовши через складності любові, втрат і особистісного зростання, Тім повинен вирішити, як використати свій унікальний дар і цінувати ті моменти, які дійсно мають значення.

Довід

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: Подорож у часі

Країна виробництва: США, Велика Британія

Тривалість: 2 години 30 хвилин

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Syncopy

"Довід" знайомить нас із секретним агентом, відомим як Протагоніст, якому доручено запобігти катастрофічній події, пов'язаній з маніпуляцією часом. Занурюючись у світ шпигунства та міжнародних інтриг, він стикається із загадковою технологією, що дозволяє подорожувати у часі як уперед, так і назад.

З кожним поворотом протагоніст повинен орієнтуватися у складному павутинні інверсії, де минуле та майбутнє переплітаються. У напруженій боротьбі з часом він має розгадати секрети Тенета, щоб урятувати світ від знищення.

Проєкт "Сила"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Подорож у часі

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 53 хвилини

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: Screen Arcade

У фільмі "Проєкт "Сила" загадкова нова таблетка наділяє своїх користувачів надлюдськими здібностями на п'ять хвилин. Проте джерело цих здібностей глибоко переплетено з поняттям часу.

Коли колишній солдат, дилер і місцевий поліцейський об'єднують зусилля, щоб розкрити правду про походження таблетки, вони виявляють темну змову, яка ставить під сумнів їхнє сприйняття реальності. Час іде, і вони мають протистояти власним страхам і використати свої новонабуті сили, щоб захистити своє місто від хаосу.

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