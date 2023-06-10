П'ять найкращих фільмів із Джимом Керрі: перевтілення актора вражають

UAportal підготував п'ять фільмів, які обов'язково потрібно подивитися з Джимом Керрі у головній ролі. Актор у цих фільмах максимально показав свою майстерність.

Завжди говори так"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 44хв

Рік: 2008

Головний продюсер: Девід Хейман

У чудовій комедії "Завжди говори "ТАК" Джим Керрі грає Карла Аллена, людину, яка вирішила змінити своє життя, кажучи "так" кожної можливості, яка з'являється на його шляху. Коли Карл починає слідувати цій новій філософії, його життя приймає несподівані повороти, і він відкриває для себе силу позитиву та радість прийняття нового досвіду.Харизматична гра Керрі привносить сміх і тепло в цей душевний фільм, який нагадує нам про те, що потрібно не прогаяти день і прийняти життєві можливості.

Пінгвіни містера Поппера

Рейтинг IMDb: 6/10

Жанр: Комедія, Сімейний, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 34хв

Рік: 2011

Головний продюсер: Джон Девіс

Приготуйтеся до сміху та чарівних пінгвінів у фільмі "Пінгвіни містера Поппера". Джим Керрі виконує роль Тома Поппера, успішного бізнесмена, чиє життя приймає чудовий оборот, коли він отримує у спадок шість пустотливих пінгвінів.

У міру того, як Том навчається справлятися з труднощами виховання пінгвінів у своїй нью-йоркській квартирі, він відкриває для себе силу сім'ї, дружби та прийняття радісного хаосу, який приходить разом з ними. Комедійний талант та душевне виконання Керрі роблять цей фільм обов'язковим для перегляду всією родиною.

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Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Комедія, Кримінал

Країна: США

Тривалість: 1год 26хв

Рік: 1994

Головний продюсер: Джеймс Г. Робінсон

У пронизливо смішному фільмі "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" Джим Керрі привносить свої фірмові веселощі в роль ексцентричного детектива з пошуку тварин Ейса Вентури. Коли пропадає талісман команди "Дельфіни Майамі", Ейс покликаний розкрити справу та повернути улюбленого дельфіна. Комідія, що зашкалює, і помірні вибрики Керрі перетворюють цей фільм на сміховинну пригоду, що демонструє його унікальний талант пожвавлювати персонажів.

Брюс Всемогутній

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Комедія, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 1год 41хв

Рік: 2003

Головний продюсер: Том Шедяк

У фільмі "Брюс Всемогутній" Джим Керрі грає роль Брюса Нолана, невдалого репортера новин, який за хвилину розчарування звертається до Бога з проханням дозволити йому керувати світом. Дивно, але Бог, якого зображує Морган Фріман, наділяє Брюса божественною силою на тиждень, щоб перевірити, чи він зможе впоратися з відповідальністю.

Комедійний геній Керрі сяє, коли він досліджує сміливі і найчастіше хаотичні наслідки володіння необмеженою владою. У міру того, як Брюсу доводиться відповідати на мільйони молитов і формувати реальність відповідно до своїх забаганок, він засвоює цінні уроки смирення, важливості відповідального використання влади та справжнього значення щастя.

Справжній злочин

Рейтинг IMDb: 4.7/10

Жанр: Кримінал, Драма, Трилер

Країна: США, Велика Британія, Польща

Тривалість: 1год 32хв

Рік: 2016

Головний продюсер: Бретт Ретнер

У напруженому та захоплюючому трилері "Справжній злочин" Джим Керрі відходить від своїх звичайних комедійних ролей, щоб зіграти Тадека, неспокійного детектива, поглиненого холодною справою. Натхненний реальною історією, фільм занурює у темний та тривожний світ розслідування вбивств із несподіваними поворотами.

Сюжет обертається навколо невпинної погоні Тадека за письменником на ім'я Козлов, якого грає Мартон Чокас, який, як виявилося, скоїв жахливий злочин, який відбиває один із його власних романів. У міру того, як Тадек все глибше занурюється в цю справу, він заплутується в павутинні обману, корупції та брудної піднаготної злочинного світу Варшави.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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