П'ять романтичних фільмів допоможуть створити ідеальний вечір побачення

UAportal підготував список із п'яти неймовірних фільмів 2017-2021 років, які обіцяють подарувати чудовий досвід для особливого вечора побачення. Ці фільми, ретельно відібрані за їх захоплюючі історії та персонажі, що запам'ятовуються, обов'язково створять романтичну і захоплюючу атмосферу.

Шалено багаті азіати

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Романтика, Комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Ніна Якобсон

"Безумно багаті азіати" – це душещиплива романтична комедія, яка розповідає історію кохання Рейчел Чу, професора економіки, та Ніка Янга, багатого холостяка. Коли Рейчел супроводжує Ніка на весілля його найкращого друга в Сінгапурі, вона дізнається, що він належить до однієї з найбагатших родин у країні.

У міру того, як Рейчел орієнтується в розкішному та конкурентному світі сінгапурської еліти, вона стикається з численними проблемами та конфліктами. Цей фільм – чудове поєднання гумору, романтики та сімейних зв'язків, що підкреслює складність кохання через соціальні кордони.

Зірка народилася

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Драма, Музика, Романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години 16 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Білл Гербер

Фільм "Зірка народилася" розповідає пристрасну і трагічну історію кохання досвідченого музиканта Джексона Мейна і співачки Еллі, що починає. Джексон допомагає Еллі досягти слави, але їхні особисті стосунки стикаються з труднощами через його боротьбу з алкоголізмом та внутрішніми демонами.

Цей емоційно насичений фільм досліджує злети та падіння слави, силу музики та складності кохання. Чарівне виконання Бредлі Купера та Леді Гагі пропонує глядачам щирий досвід.

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Всім хлопцям: З любов'ю

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Романтика, Комедія, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 39 хвилин

Рік зробити: 2018

Головний продюсер: Метт Каплан

Фільм "Усім хлопцям: З любов'ю" розповідає історію Лари Джин Кові, учениці середньої школи, чиї таємні любовні листи несподівано вирушають поштою її минулим коханим. Щоб уникнути незручності, Лара Джин вступає у фіктивні стосунки з Пітером Кавінськи, одним із отримувачів її листів.

У міру того, як їхні фальшиві стосунки переростають у справжні, Лара Джин отримує цінні уроки про кохання, самопізнання і про те, як важливо бути вірним самому собі. Цей душевний та чарівний фільм досліджує злети та падіння підліткової романтики та перетворюючу силу прийняття вразливості.

Світлина

Рейтинг IMDB: 6.8/10

Жанр: Романтика, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 1 година 46 хвилин

Рік виконання: 2020

Головний продюсер: Вілл Пекер

У фільмі "Світлина" переплітаються дві історії кохання, що відбуваються у різні часові періоди. Коли Мей Мортон, куратор, виявляє фотографію, що розкриває приховане минуле її матері, вона вирушає в подорож, щоб з'ясувати правду, і закохується у журналіста Майкла Блока.

У міру розвитку їхніх відносин Мей виявляє паралелі між романтичною історією її матері і її власним романом, що починається. Фільм "Світлина" чудово досліджує теми кохання, сімейної спадщини та сили особистих зв'язків. Завдяки проникливому виконанню, атмосферному кінематографу та захоплюючій розповіді, цей фільм створює чарівний та серцевий досвід для глядачів.

Кохання – хвороба

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Романтика, Комедія, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 2 години

Рік зробити: 2017

Головний продюсер: Джадд Апатоу

Фільм "Кохання – хвороба" заснований на реальній історії кохання коміка Кумайла Нанджіані та його нинішньої дружини Емілі В. Гордон. Кумайл, стендап-комік і водій Uber, зав'язує відносини з Емілі, але їхні культурні відмінності та непередбачені обставини піддають їхню любов випробуванню.

Коли Емілі серйозно хворіє, Кумайлу доводиться зіткнутися з власними страхами та розібратися у складних сімейних стосунках. Цей проникливий та гумористичний фільм досліджує теми кохання, культурних зіткнень та перетворюючої сили особистого досвіду.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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