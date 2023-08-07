П'ять знаменитостей, які володіють приватними островами і живуть в розкоші

Від акторів першої величини до музикантів, які очолюють хіт-паради, світ знаменитостей сповнений людьми, які мають розкіш. Приватні літаки та екстравагантні вечірки часто асоціюються з їх розкішним способом життя, але є ще один рівень розкоші, якого можуть досягти лише обрані – володіння приватним островом.

Мел Гібсон

Один із найбільших приватних островів на Фіджі, острів Маго, належить відомому актору та режисеру Мелу Гібсону. Після успіху його фільму "Страсті Христові" у 2004 році Гібсон придбав острів приблизно за 15 мільйонів доларів США. Хоча острів Маго недоступний для громадськості, Гібсон вжив заходів для збереження природного стану, заснувавши приватну ферму великої рогатої худоби, а також займаючись сільським господарством та рибальством.

Острів може похвалитися захисними рифами, незайманими пляжами та бірюзовими лагунами, створюючи чарівний тропічний рай. Родючий вулканічний ґрунт сприяє рясному зростанню тропічних фруктів, овочів та флори.

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Джонні Депп

Під час зйомок одного зі своїх фільмів Джонні Депп закохався у незайману красу Багамських островів. У 2004 році він придбав Літтл Холлз Понд Кей, один із островів ланцюга Ексума, за 3,6 мільйона доларів США.

Цей відокремлений притулок відрізняється пишною рослинністю, шістьма прекрасними пляжами та лагуною, оточеною пальмами. Два з пляжів Депп назвав на честь своїх наставників – Хантера Томпсона та Марлона Брандо, інші – на честь членів своєї сім'ї. Літтл Холлз Понд Кей відрізаний від зовнішнього світу, не має мережного зв'язку і доступний лише через невеликий посадковий майданчик для яхти Деппа.

Шакіра

У 2011 році Шакіра об'єднала зусилля з Роджером Уотерсом із Pink Floyd та іспанським співаком Алехандро Сансом, щоб придбати острів Бондс Кей на Багамах. Цей мальовничий острів, придбаний за 16 мільйонів доларів США, мав стати екологічно чистим, вуглецево-нейтральним розкішним відпочинком для музикантів та художників. З приватним пляжем, численними приватними бухтами, художніми галереями та розкішними готелями, острів Бондс Кей пропонує безтурботну втечу лише за годину польоту від Майамі.

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Леонардо Ді Капріо

Відомий своїм екологічним активізмом, Леонардо Ді Капріо придбав острів Блек-Адор-Кей у 2005 році за 1,75 мільйона доларів США. За задумом актора острів має стати розкішним еко-курортом, орієнтованим на оздоровчий відпочинок.

Однак цей проєкт зіткнувся з опозицією з боку місцевих жителів Белізу та рибалок, внаслідок чого він перебуває на колишній стадії. Острів має на меті надати пріоритет здоров'ю, велнесу, сталому розвитку та дослідженню змін клімату та впливу на довкілля.

Памела Андерсон

Колишній чоловік Томмі Лі подарував Памелі Андерсон приватний острів біля узбережжя Дубая. Спочатку Андерсон планувала перетворити його на екологічно чистий курорт, але поки що жодного прогресу не досягнуто, що свідчить про те, що вона має намір залишити острів для себе.

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