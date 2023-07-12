П'ять зіркових пар, чия любов обірвалася за крок до весілля: що пішло не так

У сфері життя романтика часто розквітає під прицілом камер і цікавих очей. Знаменитості, відомі своїми захоплюючими виступами на екрані, мали свою частку відносин, які розпалювали інтерес громадськості. UAportal підготував історії п'яти зіркових пар, чия любов обірвалася за крок до весілля.

Райан Рейнольдс та Аланіс Моріссетт

Актор Раян Рейнольдс і співачка Аланіс Моріссетт вирушили у п'ятирічну поїздку, з яких два роки їх офіційно визнано парою. Їхні шляхи перетнулися в один доленосний вечір, а в наступні години розкрили їхній спільний зв'язок. Зв'язок між ними розквітав, а шепіт про їхній роман ставав дедалі голоснішим.

Однак у 2007 році пара здивувала всіх, коли з'явилася новина про те, що вони вирішили розлучитися. Причини їхнього розриву не розголошувалися, але було очевидно, що Раян краще впорався з розлукою, тоді як Аланіс боролася із затяжним смутком.

Читайте також: П'ять світових знаменитостей, які успішно кинули палити: надихають своїм прикладом

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Відомий актор і продюсер Бред Пітт та талановита актриса Гвінет Пелтроу були разом з 1994 по 1997 рік. На публіці їхні стосунки були гармонійними, часто створювали образ ідеальної єдності. Засоби масової інформації обожнювали їх, обсипаючи ярликами на кшталт "ангельські" та "вусата любов всього життя".

1996 року Бред навіть зробив пропозицію Гвінет, яка радісно відповіла гучним "Так!". Проте доля мала інший план. Пара несподівано розійшлася, залишивши багатьох здивовано. В одному з інтерв'ю Пелтроу зауважила, що Бред був просто "надто хороший" для неї.

Ленні Кравіц та Ніколь Кідман

Рок-музикант та актор Ленні Кравіц виявився пов'язаним із відомою актрисою Ніколь Кідман, і їхні стосунки стали надбанням громадськості у 2017 році. В одному з інтерв'ю Кідман розповіла, що була захоплена Ленні ще у 2003 році, але визнала, що їхні стосунки були не на часі.

Вона пояснила: "Це було просто неправильно. Я не була готова. Ми не були готові одночасно". Попри розрив, парі вдалося зберегти сердечні та дружні стосунки.

Читайте також: П'ять знаменитостей, які стали батьками близнюків: подвійне щастя

Майкл Кітон та Кортні Кокс

Актор Майкл Кітон та модель Кортні Кокс почали зустрічатися у 1995 році. Їхні стосунки привернули велику увагу, ходили чутки про можливе весілля. Попри помітну різницю у віці 13 років, пара, здавалося, була сповнена рішучості зробити все можливе, щоб у них все вийшло.

Однак після шести років спільного життя вони вирішили розлучитися, як повідомляється, через розбіжності їхніх кар'єрних траєкторій. Після розлучення і Майкл, і Кортні з новою силою пішли своїми шляхами.

Джим Керрі та Рене Зеллвегер

Відомий актор, комік і художник Джим Керрі знайшов кохання в обіймах актриси Рене Зеллвегер після спільної роботи у фільмі "Я, себе та Ірен". Їхній романтичний шлях почався в 1999 році, і врешті-решт Джим зробив Рене пропозицію руки та серця. Однак історія їхнього кохання набула несподіваного повороту, і вони врешті-решт розійшлися.

Через два десятиліття, під час радіоінтерв'ю, Джим Керрі публічно визнав, що неправильно оцінював їхні стосунки. Він ніжно називав Рене "любов'ю всього свого життя", зізнаючись, що вона займає особливе місце у його серці.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !