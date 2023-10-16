Секрет від досвідчених господарок: як легко відмити обробну дошку

UAportal підготував кілька нестандартних порад, які допоможуть легко підтримувати обробну дошку в належному стані та зробити її безпечною для використання. Ці рекомендації пропонують ефективні способи підтримання чистоти та довговічності дошки для нарізання.

Використовуйте лимон і сіль

Рівномірно посипте дошку сіллю, а потім половинкою лимона потріть поверхню. Лимонна кислота, що міститься в лимоні, дезінфікує дошку, а сіль діє як абразив, очищуючи її від плям і залишків їжі. Промийте дошку теплою водою і висушіть на повітрі.

Спробуйте оцет і харчову соду

Посипте дошку харчовою содою і полийте зверху білим оцтом. Потріть чистою ганчіркою, щоб рівномірно розподілити розчин, і дозвольте оцту знищити мікроби та усунути неприємні запахи, в той час як сода діятиме як абразивний засіб. Ретельно промийте дошку і висушіть на повітрі.

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Використовуйте перекис водню

Після миття теплою мильною водою нанесіть перекис водню на дошку, щоб повністю покрити її. Залиште на кілька хвилин, щоб ефективно знищити бактерії.

Промийте дошку і дайте їй висохнути на повітрі. Цей метод особливо корисний для обробних дощок, які контактують з сирим м'ясом або птицею.

Нагадаємо, ми розповідали про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

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