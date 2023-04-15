Ситна закуска: грінки з часником за кілька хвилин

UaPortal пропонує вам приготувати швидку, просту та ситну закуску, яка підійде як на святковий стіл, так і для перекусу.

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Інгредієнти:

– Батон – 200 г

– Яйця – 2 шт.

– Сметана – 1 ст. л.

– Часник – 1 зубчик

– Сіль – за смаком

– Олія – 25 г

Спосіб приготування:

Пропустіть часник через часникодавку. На сковорідку вилийте олію і добре розігрійте. Перемішайте яйця, сметану та сіль. В суміш опустіть хліб та смажте на сковорідці до золотавої скоринки. Готові грінки змастіть часником.

Ще гарячі грінки можна посипати сиром – так вийде ще смачніше.

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