Топ-5 кращих фільмів-бойовиків 2003-07 років: згадайте шедеври кіно

UAportal підготував статтю, в якій розглядаються найкращі бойовики, зняті в період з 2003 по 2007 рік. Бойовики завжди були популярним жанром серед кіноглядачів, і цей список фільмів, які стали одні з найбільш запам'ятовуються в цій епосі.

Вбити Біла

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: Екшн, Кримінал, Драма

Країна: США, Японія

Тривалість: 1год 51хв

Рік: 2003

Продюсер: Лоуренс Бендер

"Вбити Білла" був номінований на безліч нагород, включаючи BAFTA за найкращий звук та Saturn Award за найкращу жіночу роль другого плану для Люсі Ліу.

Фільм розповідає про героїню "Нареченої", яку грає Ума Турман, яка прокинулася від коми і спрагла помсти людям, які намагалися вбити її та її ненароджену дитину.

Перевага Борна

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Екшн, Містерія, Трилер

Країна: США, Німеччина

Тривалість: 1год 48хв

Рік: 2004

Продюсер: Френк Маршалл, Патрік Кроулі

Фільм "Перевага Борна" був номінований на три премії "Оскар", включаючи "Найкращий монтаж фільму", "Найкращий монтаж звуку" та "Найкраще мікшування звуку".

Фільм "Перевага Борна" продовжує історію Джейсона Борна (Мет Деймон), колишнього кілера ЦРУ, за яким полюють його колишні роботодавці. У фільмі Борн вирушає в подорож Європою, намагаючись розкрити правду про своє минуле і втекти від людей, які хочуть його вбити.

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Місія Сереніті

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 1год 59хв

Рік: 2005

Продюсер: Баррі Мендель

Фільм "Сереніті" отримав премію "Хьюго" за найкращу драматичну презентацію, довга форма у 2006 році.

Фільм "Сереніті" є продовженням телесеріалу "Світлячок" і розповідає про команду космічного корабля "Сереніті", яка намагається втекти від небезпечного вбивці та одночасно розкриває урядову змову.

Казино Рояль

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Екшн, Пригоди, Трилер

Країна: Велика Британія, Чехія, США, Німеччина, Багами, Італія

Тривалість: 2год 24хв

Рік: 2006

Продюсер: Барбара Брокколі, Майкл Г. Вілсон

Фільм "Казино Рояль" був номінований на премію "Оскар" за найкращий монтаж звуку.

Казино "Рояль" – це перезавантаження франшизи про Джеймса Бонда, в якому Деніел Крейг постає в ролі нового 007. У фільмі Бонд намагається завадити фінансисту-терористу виграти гру в покер з високими ставками та фінансувати терористичні організації.

300 спартанців

Рейтинг IMDB: 7.6

Жанр: Екшн, Драма

Країна: США

Тривалість: 1год 57хв

Рік: 2006

Продюсер: Джанні Нуннарі, Марк Кантон, Берні Голдманн

"300 спартанців" отримав дві премії Teen Choice Awards у номінаціях "Вибір фільму: Пригодницький бойовик" та "Вибір кіноактора": Пригодницький бойовик за Джерарда Батлера.

Заснований на графічному романі Френка Міллера, фільм "300 спартанців" оповідає про битву при Фермопілах, де цар Леонід (Джерард Батлер) та 300 спартанських солдатів борються проти величезної перської армії.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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