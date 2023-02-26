Спростіть свою садову працю за допомогою цих лайфхаків

UAportal підготував три лайфхаки, пов'язані з садівництвом, які допоможуть підвищити продуктивність, організованість та спростити вашу повсякденну рутину.

Перший лайфхак – використання компостного чаю як добрива для рослин. Компостний чай готується шляхом змішування компосту з водою у відрі та подальшій аерації за допомогою акваріумного насоса або повітряного каменю. Цей процес допомагає отримати корисні поживні речовини з компосту у воду, які потім поглинаються рослинами при внесенні як добрива.

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Другий лайфхак – використовувати посадки-компаньйони, щоб максимально задіяти простір у саду. Компаньйонна посадка – це практика стратегічного розміщення різних рослин, які можуть принести користь один одному. Техніка допомагає максимально використовувати простір у невеликих садах та підвищує врожайність, одночасно знижуючи тиск шкідників.

Третій лайфхак – використання піднятих грядок для полегшення садівництва. Підняті грядки – це контейнери, заповнені ґрунтом або компостом, які дозволяють вирощувати рослини без потреби копати землю.

Нагадаємо, щоб рослини виглядали доглянутими, велике значення надається саме рідині, яку застосовують для поливу рослин. Важливо знати, яка вода краще підійде в кімнатному квітникарстві: відстояна, відфільтрована або кип'ячена. А також ми писали про 5 способів поливу кімнатних рослин, якщо вдома довго не буде нікого. А якщо ви хочете повернути до життя зів'ялі кімнатні рослини, у цьому допоможе один дешевий та ефективний препарат.

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