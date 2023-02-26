Упростите свой садовый труд с помощью этих лайфхаков

UAportal подготовил три лайфхака, связанных с садоводством, которые помогут повысить продуктивность, организованность и упростить вашу повседневную рутину.

Первый лайфхак – использование компостного чая в качестве удобрения для растений. Компостный чай готовится путем смешивания компоста с водой в ведре и последующей аэрации с помощью аквариумного насоса или воздушного камня. Этот процесс помогает извлечь полезные питательные вещества из компоста в воду, которые затем поглощаются растениями при внесении в качестве удобрения.

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Второй лайфхак – использовать посадки-компаньоны, чтобы максимально задействовать пространство в саду. Компаньонная посадка – это практика стратегического размещения вместе различных растений, которые могут принести пользу друг другу. Техника помогает максимально использовать пространство в небольших садах и повышает урожайность, одновременно снижая давление вредителей.

Третий лайфхак – использование приподнятых грядок для облегчения садоводства. Приподнятые грядки – это контейнеры, заполненные почвой или компостом, которые позволяют выращивать растения без необходимости вскапывать землю.

Напомним, чтобы растения выглядели ухоженными, большое значение уделяется именно жидкости, которую применяют для полива растений. Важно знать, какая вода лучше подойдет в комнатном цветоводстве: отстоянная, фильтрованная или кипяченая. А также мы писали о 5 способах полива комнатных растений, если дома долго никого не будет. А если вы хотите вернуть к жизни увядшие комнатные растения, в этом поможет один дешевый и эффективный препарат.

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