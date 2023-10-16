Ви б точно не здогадалися: чим замінити форму для запікання

UAportal підготував добірку корисних і цікавих порад для тих, хто шукає альтернативи формам для випікання. Незалежно від того, причиною цього стало скрутне становище, чи це просто пошук креативних варіантів, дані поради підкажуть, що можна використати.

Алюмінієва фольга

Якщо у вас немає жароміцної форми для випікання, не хвилюйтеся! Однією з таких замін є алюмінієва фольга.

Просто зробіть з алюмінієвої фольги саморобну форму, склавши її у потрібну форму та розмір. Цей імпровізований посуд можна використовувати для випікання різноманітних страв, від запіканок до десертів.

Читайте також: У мережі показали спосіб, як зручно зберігати спеції на кухні: корисний відео-лайфхак

Скляна або пірексова форма

Ще однією альтернативою жароміцній формі для випікання є використання скляної форми або форми з пірексу. Ці форми термостійкі і можуть витримувати високі температури духовки. Вони є популярним вибором для запікання запіканок, лазаньї та інших страв, що готуються в духовці.

Чавунна сковорідка

Якщо вам потрібна заміна вогнетривкій формі для випікання, скористайтеся надійною чавунною сковорідкою. Ці універсальні та міцні сковорідки ідеально підходять для того, щоб ставити страви з плити в духовку, що робить їх чудовим вибором для кількох рецептів випічки.

Раніше UAportal писав про різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійкі запахи можуть затримуватися на тривалий час.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!