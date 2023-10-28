7 способов сохранить молодость и здоровье сердца

Мы часто думаем, что возраст нашего сердца равен нашему биологическому, но это не так, - утверждают ученые. Как правило, сердце на 5-10 лет старше нас, и этому есть объяснение. Курение, частое употребление алкоголя, высокое артериальное давление и повышенный холестерин в крови приводят к дегенерации и утолщению кровеносных сосудов, что изнашивает сердце. Несмотря на важность генетического фактора, все больше исследователей сходятся во мнении, что молодость и выносливость сердца напрямую зависит от образа жизни. Как сохранить молодость сердца простыми и здоровыми привычками, чтобы избежать преждевременного старения "живого мотора"?

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Как узнать действительный возраст своего сердца?

Наше сердце стареет быстрее, чем мы сами, - говорят ученые. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США CDC, 50% мужчин и 20% женщин имеют сердце, которое на пять лет старше их хронологического возраста.

По мнению кардиолога, доктора медицинских наук Викаса Сандера, стареющее сердце с большей вероятностью будет иметь более жесткие, кальцинированные артерии, утолщенную мышечную ткань, аномалии в проводящей системе и дисфункциональные клапаны.

Американские эксперты предлагают современный способ оценки общего риска сердечно-сосудистых заболеваний - использование калькулятора сердечно-сосудистого риска Американской кардиологической ассоциации и Американского колледжа кардиологов. Чтобы определить базовый риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет, онлайн-инструмент использует основные показатели здоровья - артериальное давление, уровень холестерина в крови, вредные привычки, а также предрасположенность к диабету.

Что влияет на преждевременное старение сердца?

Образ жизни, история болезней и генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям могут помочь лечащему врачу определить приблизительный возраст вашего сердца. Хотя некоторые из них нельзя изменить, большинством из этих факторов можно и нужно управлять, - считают эксперты.

К основным факторам риска старения сердца эксперты относят:

Хронологический возраст: риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает повышаться после 55 лет, поскольку кровеносные сосуды теряют свою эластичность и начинают твердеть, а накопленные за это время бляшки в артериях начинают мешать потоку крови.

Пол: мужчины заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно на 10 лет раньше женщин. Врачи объясняют это активностью гормона эстрогена у женщин в период детородного возраста. После менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний у них также возрастает.

мужчины заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями примерно на 10 лет раньше женщин. Врачи объясняют это активностью гормона эстрогена у женщин в период детородного возраста. После менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний у них также возрастает. Генетическая предрасположенность: если вашему отцу было диагностировано сердечно-сосудистое заболевание до 55 лет, а маме - до 65 лет, у вас повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Артериальное давление : кровяное давление выше 120/80 мм рт. ст. приводит к старению сердца.

: кровяное давление выше 120/80 мм рт. ст. приводит к старению сердца. Уровень холестерина в крови: чем он выше, тем старше ваше сердце.

чем он выше, тем старше ваше сердце. Курение может привести к сердечному приступу, даже если это происходит нечасто. Пассивное курение также повышает риски ССЗ.

может привести к сердечному приступу, даже если это происходит нечасто. Пассивное курение также повышает риски ССЗ. Масса тела: избыточный вес или ожирение утомляют ваше сердце.

избыточный вес или ожирение утомляют ваше сердце. Диабет или преддиабет подвергает вас большему риску возникновения проблем с сердцем.

"Мы знаем, что главный способ предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, такие как атеросклероз, сердечная недостаточность и фибрилляция предсердий, - это придерживаться здорового образа жизни на протяжении всей жизни!", - делится доктор Сандер.

Топ-здоровых привычек от кардиологов для молодости сердца

Первое, что следует осознать, - никогда не поздно начинать заниматься здоровьем своего сердца, - считают эксперты. Даже если вы уже в почтенном возрасте, всегда можно уменьшить факторы риска. Для поддержания молодости сердца, позаботьтесь о таких здоровых привычках:

Внимательно относитесь к хроническим заболеваниям или состояниям

Поддержание артериального давления в пределах нормы может минимизировать риск. То же самое касается диабета и высокого уровня холестерина. Заболевания щитовидной железы, а также продолжительный прием некоторых лекарств, могут ослабить ваше сердце.

Ищите движение, будьте всегда активны

Для здорового функционирования сердцу нужны физические нагрузки, которые называют кардио. Упражнения увеличивают насосную мощность сердца и помогают доставлять кислород по всему телу. Регулярные физические упражнения также помогают контролировать вес, кровяное давление и снижают стресс. Если ваше состояние здоровья не позволяет заниматься слишком активными видами спорта, позаботьтесь об умеренных физических нагрузках: это может быть ходьба или специальная лечебная гимнастика.

"Мы рекомендуем уделять как минимум 150 минут физической активности умеренной интенсивности, например, парному теннису или быстрой ходьбе", — говорит доктор Сандер.

Придерживайтесь здорового и сбалансированного питания

Еще один способ ежедневно заботиться о своем сердце - питаться вкусной и полезной пищей. Ведь есть немало полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов, которые могут поддерживать баланс уровня холестерина и артериального давления. Свежие овощи, фрукты, сухофрукты, нежирный белок и полезные жиры (орехи, растительные жиры, рыба), цельнозерновые принесут лишь пользу вашему организму.

Доктор Сандер также рекомендует избегать трансжиров и умеренно употреблять насыщенные жиры, соль и сахар.

Откажитесь от курения

Чтобы защитить свое сердце от преждевременного старения, это необходимость, - уверены эксперты. Табак вызывает сильную зависимость, и бросить курить крайне сложно. Одно из самых распространенных осложнений длительного курения - спазм сосудов сердца, результатом чего может стать инфаркт миокарда, - говорят исследователи.

Химические вещества, которые содержатся в сигаретном дыме, повреждают сердце и кровеносные сосуды, что повышает вероятность развития атеросклероза или образования бляшек в артериях.

Как можно меньше употребляйте алкоголь

Сокращение потребления алкоголя также позволит сохранить здоровое функционирование сердца. Высокое кровяное давление, кардиомиопатия и повышенный риск инсульта ученые связывают с чрезмерным употреблением алкоголя. Если все же вам сложно отказаться от любимых напитков, врачи рекомендуют следующие, более безопасные дозы:

для мужчин 2 порции алкоголя в день: это примерно или 2 бокала вина (500-600 мл), или одна банка пива, или 60-80 мл коньяка, рома, виски.

2 порции алкоголя в день: это примерно или 2 бокала вина (500-600 мл), или одна банка пива, или 60-80 мл коньяка, рома, виски. для женщин - 1 порция напитка: бокал вина (300-400 мл) или 50 мл коньяка, текилы, джина, или полбанки пива.

Проходите регулярные осмотры

Эксперты рекомендуют хотя бы 1 раз в году проходить осмотр у кардиолога, проверять кровяное давление, уровень триглицеридов, глюкозы и холестерина натощак. Таким образом, врач сможет помочь выявить проблемы с сердцем до того, как они вызовут какие-либо серьезные проблемы.

Не игнорируйте необычные симптомы

Регулярные осмотры необходимы, но также важно прислушиваться к своему организму, когда он говорит вам, что что-то не так. Эти симптомы могут сигнализировать о возникновении заболеваний сердечно-сосудистой системы:

одышка;

отечность ног;

боль в груди;

упадок сил, необъяснимая усталость;

внезапное изменение толерантности к привычной физической нагрузке;

учащенное сердцебиение;

головокружение.

С каждым годом нашему сердцу требуется дополнительная забота и внимание. Чтобы сохранить его молодым и здоровым, важно осознанно развивать здоровые привычки, прислушиваться к своему телу, быть активным и жизнерадостным. Уменьшая уровень стресса, отказываясь от вредных привычек и алкоголя, а также от жирных, нездоровых продуктов, вы еще больше поддерживаете здоровье и выносливость своего сердца.