Армия РФ совершила массированную атаку 'шахедами': силы ПВО сбили все 32 дрона

В ночь на 5 июля оккупанты запустили по Украине 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136", все дроны были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"На протяжении ночи защитниками неба сбиты все 32 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях".

Сообщается, что дроны запускали из районов российских городов Курск и Приморско-Ахтарск.

В отражении удара участвовали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

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Почти всю ночь враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Воздушная тревога была объявлена несколько раз и длилась более 4 часов.

В КОВА сообщили, что попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры нет, пострадавшие также отсутствуют.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

В результате падения обломков в одной из территориальных общин повреждены 6 частных домов и автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены заборы.

Напомним, россия совершила массированную атаку дронами, есть попадание в энергообъект на Черниговщине.

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