Армія РФ здійснила масовану атаку "шахедами": сили ППО збили всі 32 дрони
У ніч на 5 липня окупанти запустили по Україні 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", усі дрони були збиті силами ППО.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
"Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях".
Повідомляється, що дрони запускали із районів російських міст Курськ та Приморсько-Ахтарськ.
У відбитті удару брали участь винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
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Майже всю ніч ворог атакував Київщину ударними дронами. Повітряну тривогу оголошували кілька разів і вона тривала більше 4 годин.
У КОВА повідомили, що алучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає, постраждалі також відсутні.
В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Внаслідок падіння уламків в одній з територіальних громад пошкоджені 6 приватних будинків та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджені паркани.
Нагадаємо, росія здійснила масовану атаку дронами, є влучання в енергообʼєкт на Чернігівщині.
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