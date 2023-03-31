Астрологи назвали самый счастливый день апреля для каждого знака зодиака: Овен – Дева

Сезон затемнений начинается в апреле, поэтому знакам зодиака следует готовиться к новой главе в их жизни. Кроме того, Плутон будет находиться в Водолее, что повлияет на новые события.

В апреле "все новое" не только из-за Плутона в Водолее, но и из-за полного солнечного затмения в Овне 19 апреля. Астрологи рассказали, какой день этого месяца будет самым счастливым для знаков зодиака от Овна до Девы.

Овен

Самый счастливый день: четверг, 13 апреля

Последняя четверть Луны в Козероге в середине месяца поможет вам сосредоточиться на своих целях и чувствах в профессиональной жизни. Поскольку в последнее время у вас так много происходит, это отличный способ направить часть этого роста на новую и увлекательную карьерную возможность.

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Телец

Самый счастливый день: четверг, 13 апреля

Энергия Козерога управляет всеми вопросами удачи и изобилия в вашей жизни, что может помочь воспользоваться новыми возможностями и расти. Это избавление от ошибочных убеждений, сосредоточенных вокруг того, чему вы научились и на чем построили свою жизнь.

Близнецы

Самый счастливый день: пятница, 14 апреля

Сатурн в Рыбах помогает придать большую глубину и смысл профессиональной жизни. Когда Сатурн в Рыбах кармически выравнивается с Северным узлом в Тельце, вы лучше начнете понимать свои профессиональные цели.

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Рак

Самый счастливый день: понедельник, 24 апреля

Энергия Рыб управляет вашим девятым домом, управляющим удачей. Когда Сатурн погружается в этот знак, вам придется соединить свои мечты с стоящими за ними действиями, чтобы воплотить их в реальность.

Лев

Самый счастливый день: четверг, 20 апреля

Энергия Овна руководит всеми темами изобилия в вашей жизни. Когда здесь произойдет полное солнечное затмение новолуния, вы увидите волну удачи, которая прокатится в вашей жизни. Нет места для страха, когда работаешь над достижением своей мечты.

Дева

Самый счастливый день: понедельник, 3 апреля

Меркурий переходит в Тельца и активизирует темы вокруг вашего девятого дома. Ваш девятый дом в астрологии управляет вашим ощущением удачи и изобилия. Это означает, что вы можете доверять возможностям и шансам взять на себя просчитанный риск.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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