Астрологи назвали найщасливіший день квітня для кожного знака зодіаку: Овен – Діва

Сезон затемнень розпочинається у квітні, тому знакам зодіаку варто готуватися до нової глави у їхньому житті. Окрім цього, Плутон перебуватиме у Водолії, що матиме вплив на нові події.

У квітні "все нове" не лише через Плутона у Водолії, але й через повне сонячне затемнення в Овні 19 квітня. Астрологи розповіли, який день цього місяця буде найщасливішим для знаків зодіаку від Овна до Діви.

Овен

Найщасливіший день: четвер, 13 квітня

Остання чверть Місяця в Козерогові в середині місяця допоможе вам зосередитися на своїх цілях і почуттях у професійному житті. Оскільки останнім часом у вас так багато відбувається, це чудовий спосіб спрямувати частину цього зростання на нову та захоплюючу кар’єрну можливість.

Відео дня

Телець

Найщасливіший день: четвер, 13 квітня

Енергія Козерога керує всіма питаннями удачі та достатку у вашому житті, що може допомогти скористатися новими можливостями та рости. Це звільнення від помилкових переконань, зосереджених навколо того, чого ви навчилися і на чому побудували своє життя.

Близнюки

Найщасливіший день: п'ятниця, 14 квітня

Сатурн у Рибах допомагає надати більшої глибини та сенсу професійному житті. Коли Сатурн у Рибах кармічно вирівнюється з Північним вузлом у Тельці, ви почнете краще розуміти свої професійні цілі.

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Рак

Найщасливіший день: понеділок, 24 квітня

Енергія Риб керує вашим дев'ятим будинком, який керує удачею. Коли Сатурн занурюється в цей знак, вам доведеться поєднати свої мрії з діями, що стоять за ними, щоб втілити їх у реальність.

Лев

Найщасливіший день: четвер, 20 квітня

Енергія Овна керує всіма темами достатку у вашому житті. Коли тут відбудеться повне сонячне затемнення молодика, ви побачите хвилю удачі, яка прокотиться у вашому житті. Немає місця для страху, коли працюєш над досягненням своєї мрії.

Діва

Найщасливіший день: понеділок, 3 квітня

Меркурій переходить у Тельця і активізує теми навколо вашого дев’ятого будинку. Ваш дев'ятий будинок в астрології керує вашим відчуттям удачі та достатку. Для вас це означає, що ви можете довіряти можливостям і шансам взяти на себе прорахований ризик.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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