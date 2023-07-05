Астрономы считают, что одной из самых ярких звезд нашего неба, Бетельгейзе, осталось существовать всего несколько десятилетий

Согласно исследованию, проведенному астрономами из Японии и Швейцарии, красный сверхгигант Бетельгейзе, одна из самых ярких звезд нашего неба, может остаться в нашем небосклоне всего на несколько десятилетий. Ученые исследовали колебания яркости этой звезды и пришли к выводу, что она скоро превратится в сверхновую звезду. Эта вспышка ожидается стать ближайшей вспышкой сверхновой звезды в истории Земли.

Результаты исследования приняты к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и также доступны на архивном сервере arXiv. Однако другие ученые выражают сомнения относительно новых оценок и считают их спорными.

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Один из центральных вопросов состоит в том, на каком этапе эволюции находится Бетельгейз. Хотя не раз было отмечено, что эта звезда вскоре превратится в сверхновую, точное время этого преобразования ученые оценивают в диапазоне от нескольких тысяч до десятков тысяч лет. Астрономы наблюдают за колебаниями яркости звезды, чтобы лучше понять, на каком этапе развития она находится.

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Исследователи из Тохокусского университета в Японии и Университета Женевы в Швейцарии сосредоточились на регулярных колебаниях яркости Бетельгейзе. Как и в других красных сверхгигантах, яркость этой звезды изменяется, но нерегулярно из-за переноса вещества в конвекционных ячейках на поверхности звезды и изменения температуры, давления и плотности в разных слоях звезды.

Исследователи выделили четыре периода пульсации Бетельгейзе: 2200, 420, 230 и 185 дней. Ранее предполагалось, что период 420 дней является основным и отражает радиальные пульсации звезды, то есть процессы сжатия и расширения звезды по отношению к ее центру, тогда как другие периоды изменений яркости имеют другую природу.

Однако ученые пришли к выводу, что Бетельгейзе слишком велика, чтобы так быстро сжиматься и расширяться, и поэтому основным периодом 2 200 дней. В таком случае радиус Бетельгейзе составляет примерно 1300 радиусов Солнца, превышающий орбиту Юпитера.

Эти выводы подтверждаются моделированием и наблюдениями Бетельгейзе, которые оценивают ее радиус от 1074 до 1409 радиусов Солнца. Поэтому ученые считают, что эта звезда уже завершает процесс сжигания углерода в своем ядре, что приводит к коллапсу и взрыву в виде сверхновой, которая будет ярче, чем полная Луна на небе.

Астрономы из Венгрии и США выразили свои сомнения по поводу результатов этого нового исследования. Они утверждают, что выводы авторов не совпадают с оценками размеров Бетельгейзе, основанными на наблюдениях в разных диапазонах излучения.

Исследования в инфракрасном диапазоне свидетельствуют о том, что радиус Бетельгейзе составляет около 600 до 1000 радиусов Солнца и учитывает излучение околозвездной пыли. Поэтому более вероятно, что Бетельгейзе имеет меньшие размеры, чем было оценено ранее, от 600 до 1 000 радиусов Солнца, поэтому и оценка времени ее смерти может быть завышена.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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