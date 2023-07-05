Астрономи вважають, що одній з найяскравіших зір нашого неба, Бетельгейзе, лишилося існувати всього кілька десятиліть

Згідно з дослідженням проведеним астрономами з Японії та Швейцарії, червоний надгігант Бетельгейзе, одна з найяскравіших зірок нашого неба, може залишитися в нашому небосхилі лише на кілька десятиліть. Вчені досліджували коливання яскравості цієї зорі і прийшли до висновку, що вона невдовзі перетвориться на наднову зірку. Цей спалах очікується стати найближчим спалахом наднової зірки в історії Землі.

Результати дослідження прийняті до публікації в журналі "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" і також доступні на архівному сервері arXiv. Проте, інші вчені висловлюють сумніви щодо нових оцінок та вважають їх спірними.

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Один з центральних питань полягає в тому, на якому етапі еволюції знаходиться Бетельгейзе. Хоча неодноразово було відзначено, що ця зірка невдовзі перетвориться на наднову, точний час цього перетворення вчені оцінюють у діапазоні від кількох тисяч до десятків тисяч років. Астрономи спостерігають за коливаннями яскравості зорі, щоб краще зрозуміти, на якому етапі розвитку вона знаходиться.

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Дослідники з Тохокуського університету в Японії та Університету Женеви в Швейцарії зосередились на регулярних коливаннях яскравості Бетельгейзе. Як і в інших червоних надгігантах, яскравість цієї зорі змінюється, але нерегулярно, через перенесення речовини у конвекційних комірках на поверхні зірки та зміни температури, тиску та щільності в різних шарах зорі.

Дослідники виділили чотири періоди пульсації Бетельгейзе: 2 200, 420, 230 та 185 днів. Раніше припускалося, що період 420 днів є основним і відображає радіальні пульсації зорі, тобто процеси стискання та розширення зорі щодо її центру, тоді як інші періоди змін яскравості мають іншу природу.

Однак, вчені прийшли до висновку, що Бетельгейзе занадто велика, щоб так швидко стискатися та розширюватися, і тому основним періодом є 2 200 днів. В такому випадку радіус Бетельгейзе становить приблизно 1 300 радіусів Сонця, що перевищує орбіту Юпітера.

Ці висновки підтверджуються моделюванням та спостереженнями Бетельгейзе, які оцінюють її радіус від 1 074 до 1 409 радіусів Сонця. Тому вчені вважають, що ця зірка вже завершує процес спалювання вуглецю у своєму ядрі, що призводить до колапсу та вибуху у вигляді наднової, яка буде яскравішою, ніж повний Місяць на небі.

Астрономи з Угорщини та США висловили свої сумніви щодо результатів цього нового дослідження. Вони стверджують, що висновки авторів не збігаються з оцінками розмірів Бетельгейзе, заснованими на спостереженнях у різних діапазонах випромінювання.

Дослідження в інфрачервоному діапазоні свідчать про те, що радіус Бетельгейзе складає близько 600 до 1 000 радіусів Сонця і враховує випромінювання навколозоряного пилу. Тому ймовірніше, що Бетельгейзе має менші розміри, ніж було оцінено раніше, від 600 до 1 000 радіусів Сонця, тому і оцінки часу її смерті можуть бути завищеними.

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