Белые вещи станут белее: для чего класть таблетки известного средства в стиралку

Белее белого – ваше белье может стать именно таким, если вы будете знать, как добиться такого эффекта во время стирки. Опытные хозяйки используют для этого таблетки аспирина.

Выяснилось, что ацетилсалициловая кислота обладает мощным отбеливающим свойством. Она способна устранить пятна разного происхождения, вернуть посеревшим или пожелтевшим вещам белый оттенок. Аспирин может справиться с устранением пятен на одежде, гардинах, скатертях и постельном белье. Это вещество справляется с пятнами от пота, ягод, кофе, чая и т.д. Аспирин подойдет для отбеливания при ручной и машинной стирке.

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Для стирки можно даже использовать просроченные медикаменты. Применять таблетки аспирина можно во время стирки из льна, батиста, поплина, сатина и других хлопчатобумажных тканей. Как он действует на шелк, органзу или капрон, еще не проверяли.

Правила использования аспирина во время стирки

Таблетки нужно растолочь в порошок ложкой. При замачивании вещи сначала увлажняют посыпаемым порошком аспирина (от 6 до 10) таблеток, немного удержат его и кладут в широкую миску и заливают теплой водой (от 40 до 60 градусов). Белье оставляют в растворе на 8-10 часов. Затем вещи стирают вручную, или в стиралке, как обычно. Чем дольше замачивание, тем белее станет белье.

Для стирки в машинке измельченные таблетки аспирина (до 15 шт.) засыпают в отверстие для стирального порошка или можно всыпать в барабан – эффект отбеливания будет одинаковым.

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Чтобы порошок аспирина лучше растворился, его можно разбавить в стакане теплой воды. Затем насыпать необходимое количество моющего средства, установить соответствующий режим и нагрев воды и запустить полный цикл стирки.

Аспирин не только отбелит вещи, но и поможет избавиться от известкового налета. Это можно сделать так: 5 таблеток аспирина по 500 мг раскрошите и растворите в стакане теплой воды и вылейте прямо в барабан стиральной машинки. Не загружайте белье, а запустите пустую стиралку на полный цикл стирки с максимальным нагреванием воды.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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