Білі речі стануть білішими: для чого класти таблетки відомого засобу до пралки

Біліше білого – ваша білизна може стати саме такою, якщо ви знатимете, як досягти такого ефекту під час прання. Досвідчені господині використовують для цього таблетки аспірину.

З'ясувалося, що ацетилсаліцилова кислота має потужну відбілюючу властивість. Вона здатна усунути плями різного походження, повернути посірілим або пожовклим речам білий відтінок. Аспірин може впоратися з усуненням плям на одязі, гардинах, скатертинах та постільній білизні. Ця речовина справляється з плямами від поту, ягід, кави, чаю тощо. Аспірин підійде для відбілювання при ручному та машинному пранні.

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Для прання можна навіть використати прострочені медикаменти. Застосовувати таблетки аспірину можна під час прання речей з льону, батисту, попліну, сатину та інших бавовняних тканин. Як він діє на шовк, органзу чи капрон, ще не перевіряли.

Правила використання аспірину під час прання

Таблетки треба потовкти в порошок ложкою. При замочуванні речі спочатку зволожують посипають порошком аспірину (від 6 до 10) таблеток, трохи втримають його та кладуть у широку миску, й заливають теплою водою (від 40 до 60 градусів). Білизну залишають у розчині на 8-10 годин. Потім речі перуть вручну, або у пралці, як зазвичай. Чим довший час замочування, тим білішою стане білизна.

Для прання у машинці подрібнені таблетки аспірину (до 15 шт.) засипають в отвір для прального порошку, або можна всипати в барабан – ефект відбілювання буде однаковим.

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Щоб порошок аспірину краще розчинився, його можна розвести в склянці теплої води. Потім насипати необхідну кількість миючого засобу, встановити відповідний режим та нагрівання води, та запустити повний цикл прання.

Аспірин не лише відбілить речі, а й допоможе позбутися вапняного нальоту. Це можна зробити так: 5 таблеток аспірину по 500 мг розкришіть та розчиніть у склянці теплої води та вилийте прямо в барабан пральної машинки. Не завантажуйте білизну, а пусту пралку запустіть на повний цикл прання з максимальним нагріванням води.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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