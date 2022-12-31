Будет гражданская война: астролог дал прогноз, что ждет Россию после Путина

В России может начаться гражданская война после ликвидации главы Кремля Владимира Путина. Разборки внутри государства приведут к его развалу.

Об этом заявил астролог Влад Росс . "Я вижу, что ликвидация Путина состоится в 2023 году, это его последний соляр (годовой цикл), жить ему осталось недолго. Существовать Российской Федерации – также недолго. Она начнет рушиться, там будет гражданская война", – отметил он.

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По его словам, нынешняя ситуация в астрологическом плане соответствует той, которая была во время Крымской войны, в которой Российская империя потерпела поражение от Османской империи.

"У нас примерно такая же комбинация планет, которая была в Крымскую войну – вхождение Плутона в зодиакальный знак Водолея. Этот цикл Плутона длится около 250 лет. Тогда была разгромлена Российская империя, турки ее разгромили. Поэтому Крым будет возвращен", – подытожил Росс.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.