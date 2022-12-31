Буде громадянська війна: астролог дав прогноз, що чекає на Росію після Путіна

У Росії може розпочатись громадянська війна після ліквідації глави Кремля Володимира Путіна. Розбірки всередині держави призведуть до її розвалу.

Про це заявив астролог Влад Росс. "Я бачу, що ліквідація Путіна відбудеться у 2023 році, це його останній соляр (річний цикл), жити йому залишилося недовго. Існувати Російській Федерації – також недовго. Вона почне руйнуватися, там буде громадянська війна", – зазначив він.

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За його словами, нинішня ситуація в астрологічному плані відповідає тій, яка була під час Кримської війни, в якій Російська імперія зазнала поразки від імперії Османа.

"У нас приблизно така ж комбінація планет, яка була в Кримську війну – входження Плутона в зодіакальний знак Водолія. Цей цикл Плутона триває близько 250 років. Тоді було розгромлено Російську імперію, турки її розгромили. Тому Крим буде повернуто", – підсумував Рос.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.