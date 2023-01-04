Будут большие перемены: ясновидящий дал прогноз, когда закончится война в Украине

Война в Украине может закончиться летом 2023 года, однако страна понесет и потери, победа дастся тяжело. Границы снова будут открыты, люди смогут путешествовать.

Об этом заявил ясновидящий Валерий Шатилович. "По моим прогнозам, боевые действия должны закончиться с наступлением лета. Но нужно понимать, что каждый из нас влияет на будущее нашей страны. И должен быть настроен на позитив", – отметил он.

По словам Шатиловича, активно возвращение территорий начнется уже весной, возможны мирные переговоры и подписание договоров. Также Украина получит большую помощь, на полную мощь заработает военная промышленность.

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Летом будут большие перемены, в том числе возможны громкие скандалы и разоблачения тех людей, которые вредили нашей стране. Осенью снова ожидаются подписание договоров, а зимой украинцы смогут выдохнуть: все останется позади.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.