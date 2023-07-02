Чем заменить магазинное средство для мытья посуды: всего два дешевых компонента

Многим хозяйкам не хочется тратить деньги на дорогие специализированные посудомоечные гели, особенно когда состав таких продуктов оставляет много вопросов. Дешевые варианты также не всегда удовлетворяют потребности.

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Однако существует идеальный способ приготовить эффективное моющее средство с помощью двух мощных компонентов – перекиси и соды.

Для приготовления такого средства нужно взять один стакан достаточно горячей воды и добавить в него несколько ложек соды. Важно тщательно растворить порошок в воде. Затем добавляем одну ложку перекиси.

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Если у вас нет перекиси, его можно заменить обычным уксусом. Затем перемешиваем состав и переливаем его в контейнер для хранения и использования. Эффект от такого моющего средства вас приятно удивит.

Это средство легко справляется с грязью, жиром и неприятным запахом. Его можно использовать для мытья газовой плиты. Просто нанесите его на загрязненные поверхности и подождите десять минут.

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