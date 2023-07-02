Чим замінити магазинний засіб для миття посуду: всього два дешевих компонента

Багатьом господиням не хочеться витрачати гроші на дорогі спеціалізовані посудомийні гелі, особливо тоді, коли склад таких продуктів залишає багато питань. Дешеві варіанти також не завжди задовольняють потреби.

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Однак існує ідеальний спосіб приготувати ефективний мийний засіб за допомогою двох потужних компонентів – перекису та соди.

Для приготування такого засобу потрібно взяти одну склянку досить гарячої води і додати до неї кілька ложок соди. Важливо ретельно розчинити порошок в воді. Потім додаємо одну ложку перекису.

Якщо у вас немає перекису, його можна замінити звичайним оцтом. Потім перемішуємо склад і переливаємо його в контейнер для зберігання та використання. Ефект від такого мийного засобу вас приємно здивує.

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Цей засіб легко справляється з брудом, жиром і неприємним запахом. Його також можна використовувати для миття газової плити. Просто нанесіть його на забруднені поверхні і зачекайте десять хвилин.

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