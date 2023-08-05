Черничная водка без алкогольных напитков: как приготовить

Благодаря этому исключительному рецепту, поклонники черники смогут наслаждаться отличным вкусом черничной наливки без содержания алкогольных компонентов. Эта наливка станет отличным спутником для теплых вечеров или подарком для близких.

Рецепт приготовления черничной наливки без водки опубликовали в Shuba. Отметили, что рецепт низкой сложности, в частности на приготовление напитка понадобится всего 40 минут вашего времени и следующие ингредиенты:

Черника – 1.5 кг.

Сахар – 500 г.

Вода – 300 мл.

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Приготовление:

Начните с пюре с черники. Для этого переберите и пюрируйте ягоды блендером или толкушкой.

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Переложите полученное пюре в крупную банку, добавьте сахар и воду, хорошо перемешайте. Затем закройте горлышко банки марлей и оставьте на 3-4 дня в темном месте при температуре 18-25 градусов. Не забывайте каждый день перемешивать напиток.

Когда появятся признаки брожения, поставьте медицинскую перчатку с дырочкой в одном пальце вместо марли и оставьте банку на 30-50 дней в темном месте.

После завершения процесса брожения процедите наливку через несколько слоев марли с ватой. Разлейте черничную наливку по бутылкам и закупорьте.

Оставьте выдержку на 2-3 месяца в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

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