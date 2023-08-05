Чорнична горілка без алкогольних напоїв: як приготувати

Завдяки цьому винятковому рецепту, шанувальники чорниці зможуть насолоджуватися чудовим смаком чорничної наливки без вмісту алкогольних компонентів. Ця наливка стане чудовим супутником для теплих вечорів або подарунком для близьких.

Рецепт приготування чорничної наливки без горілки опублікували в Shuba. Зазначили, що рецепт є низької складності, зокрема на приготування напою знадобиться всього 40 хвилин вашого часу та наступні інгредієнти:

Чорниця - 1.5 кг.

Цукор - 500 г.

Вода - 300 мл.

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Приготування:

Почніть з пюре з чорниці. Для цього переберіть та пюруйте ягоди блендером або товкачиком.

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Перекладіть отримане ягідне пюре у велику банку, додайте цукор та воду, добре перемішайте. Потім закрийте шийку банки марлею і залиште на 3-4 дні в темному місці при температурі 18-25 градусів. Не забувайте щодня перемішувати напій.

Коли з'являться ознаки бродіння, поставте медичну рукавичку з дірочкою в одному пальці замість марлі і залиште банку на 30-50 днів в темному місці.

Після завершення процесу бродіння процідіть наливку крізь кілька шарів марлі з ватою. Розлийте чорничну наливку по пляшках і закоркуйте.

Залиште на витримку на 2-3 місяці у прохолодному темному місці.

Смачного!

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