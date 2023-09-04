Черные Запорожцы дронами сожгли сразу три единицы вражеской техники (взрывное видео)

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев на одном из направлений фронта ликвидировали три вида российской техники. С помощью дронов были взорваны танк врага, боевая машина пехоты и автомобиль оккупантов.

Видео, как дроны делали точные сбросы, опубликовано на странице 72 ОМБр в Фейсбуке. На нем можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала "прилет" дрона по вражеской технике.

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"Интересно то, что от наших БПЛА - и танк противника, и БМП, и обычный автомобиль горят одинаково прекрасно", — добавили бойцы 72 ОМБр к этим кадрам.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на разных участках фронта. Так, на Бахмутском направлении 22-я ОМБр уничтожила из расчета БМ-21 "Град" пехоту противника.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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